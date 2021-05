Greifswald

Für die Mannschaft im „Natürlich Büttners“ wird der Sonntag zur Premiere: Nach monatelanger Schließung zur Eindämmung der Coronakrise öffnen sich die Türen zum neuen Restaurant im Pommerschen Landesmuseum. Da die Köchinnen Antje und Ines Büttner im November nach dem Lockdown den neuen Standort bezogen, werden sie nun zum ersten Mal in den neuen Räumen Gäste bewirten. „Da wird man auch nervös, klar“, gibt Antje Büttner unumwunden zu. Doch die Vorfreude überwiege. „Der erste Besuch im Restaurant soll etwas Positives sein und deswegen wollen wir alles richtig machen“, blickt sie voraus.

Gastronomen in MV dürfen ab Pfingstsonntag, dem 23. Mai, zum ersten Mal seit dem 31. Oktober 2020 wieder Gäste empfangen und bis null Uhr bewirten. Die Landesregierung schreibt den Gästen dafür im Innenbereich einen negativen Coronatest und eine Reservierung vor. Im Außenbereich sind Test und Reservierung nicht nötig. Maximal zehn Personen aus zwei Haushalten dürfen an einem Tisch sitzen, beschloss die Landesregierung am Dienstag. Genesene, Geimpfte und Kinder zählen nicht mit.

Als gültiger Test werden Abstrichergebnisse aus Testzentren akzeptiert und selbst durchgeführte Tests. Der Test ist dann tagesaktuell, wenn die Abstrichentnahme nicht länger als 24 Stunden zurückliegt. Geimpfte und Genesene brauchen keinen Test.

Viele Gäste wollen draußen sitzen

Trotz Vorgaben aus Schwerin wollen Gäste wieder ins Restaurant: Die ersten Reservierungen für den Sonntag seien bereits da, für den Montag seien noch genügend Plätze frei, so Antje Büttner. Die Terrasse im Innenhof bleibe an diesen Tagen vorerst geschlossen. „Zur Vorbereitung verzichten wir am Freitag und Sonnabend auch auf den Verkauf, um uns ausreichend auf den Service vorzubereiten.“ Seit November bieten Büttners bereits verschiedene Köstlichkeiten und Essen zum Mitnehmen an.

Im familiengeführten „Akropolis“ in der Lomonossowallee zeichne sich bereits der Trend ab, dass Gäste im Außenbereich sitzen wollen, sagt Mitarbeiterin Nino Chetsouriani. „Weil sie da keinen Test brauchen.“ Im überdachten Außenbereich werden deswegen Reservierungen vergeben, um der Nachfrage entgegenzukommen. Man freue sich, dass gewissermaßen die Normalität zurückkehre, auch wenn eben alles nicht ganz normal sei. „Wir werden uns auch darum kümmern müssen, die Tests zu überprüfen.“

„Es herrscht noch Unsicherheit“

Peter Mosdorf hat bereits die ersten Reservierungen in seiner „Brasserie Hermann“ vergeben. „Es herrschen noch Unsicherheiten, weil vieles in den vergangenen Tagen nach der Ankündigung der Öffnung nicht geregelt war“, so der Inhaber. Zwar zerbricht er sich den Kopf über Vorgaben der Landespolitik, aber er freut sich auf den Betrieb. „Das ist endlich wieder die Chance, die Leute zu sehen, dass sie lachen und dass sie Spaß haben. Und wir bekommen unseren Job zurück, für den wir uns entschieden haben.“

Stammgäste füllen Reservierungslisten

Am Dienstagvormittag wartet auch Lisa Mestria-Trems noch auf genaue Angaben aus Schwerin. Die Vorbereitungen im Wiecker „Il Ponte“ laufen dennoch auf Hochtouren. Ware wird bestellt, Tische zurechtgestellt, Reservierungen angenommen. „Wir sind für Sonntag komplett voll und am Montag sind auch fast alle Plätze belegt. Die Leute haben Bock und freuen sich. Wir hoffen, dass sich die Plätze dann auch unter der Woche füllen“, sagt Mestria-Trems.

Seit dem vergangenen Sommer trennen durchsichtige Hygienewände die Tische im Innenbereich und im Außenbereich würden die Tische soweit auseinandergerückt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Derzeit stünden Stammgäste in den Listen. Die fehlenden Touristen machten sich so noch nicht bemerkbar. Nach jetzigem Stand dürfen unter bestimmten Voraussetzungen bei Impfquote, Inzidenz und Krankenhausauslastung Bewohner des Landes ab 7. Juni innerhalb von MV touristisch reisen. Besucher von außerhalb dürften eine Woche später kommen.

Öffnung erst nach Pfingsten

Da am Sonntag auch der reguläre Ruhetag im Restaurant „Goldmarie“ in der Innenstadt ist, werden noch keine Gäste empfangen. „Wie versprochen bieten wir aber unseren Abholservice an“, sagt Inhaber und Koch Tom Heinrich. Zudem wollte man noch die konkreten Vorgaben aus der Landesregierung abwarten. Ab Dienstag starte dann der reguläre Betrieb in der „Goldmarie“ und in Heinrichs zweitem Restaurant „Tischlerei“, jeweils von Dienstag bis Sonnabend. Noch seien Plätze für die kommende Woche frei.

Von Christopher Gottschalk