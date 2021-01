Greifswald

Hohe Einsatzzahlen auch in der Corona-Pandemie – das ist das Fazit der DRF-Gruppe für 2020. Die Luftrettungsorganisation veröffentlichte jetzt ihre Einsatzzahlen für das vergangenen Jahr. Danach hob der in Greifswald stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 47“, der die Luftrettung von Ahlbeck auf Usedom über das Kap Arkona auf Rügen bis Prerow auf dem Darß in ganz Vorpommern absichert, zu insgesamt 1316 Einsätzen ab.

In 1226 Fällen startete der Helikopter zu Notfällen und 90 Mal sicherte er die Verlegung kritisch kranker oder verletzter Patienten ab, die über die Luftbrücke auf schnellstem Weg von einer Klinik in eine andere gebracht werden mussten. Das Jahr zuvor wurde „Christoph 47“ insgesamt 1335 Mal alarmiert.

„Wir sind stolz darauf, dass wir auch unter den sehr schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie umfassend für die Menschen da sein konnten“, macht Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung, deutlich. „Anpassungen der Dienstpläne an den Stationen und in der Werft, Homeoffice in der Verwaltung und eine teilweise Umstellung der Lieferketten halfen dabei, uns Anfang des Jahres sehr schnell auf die neuen Bedingungen einzustellen.”

Um den Einsatz unter Corona-Bedingungen bestmöglich sicherstellen zu können, rüstet die DRF-Gruppe auf, die neben Greifswald 34 weitere Stationen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein betreibt. Die Luftrettungsorganisation beschaffte auf die Schnelle elf sogenannte „EpiShuttles“. Das sind Tragen, die komplett geschützt sind. Damit können Patienten mit hochinfektiösen Krankheiten wie in einer Isolierstation transportiert werden.

Luftretter rüsteten in Greifswald auf

Auch in Greifswald rüsteten die Luftretter im vergangenen Jahr auf. Dort stationierte die DRF-Gruppe im April einen neuen Hubschrauber vom Typ H145, moderner als der Vorgänger und auch deutlich leiser. Der Name „Christoph 47“ blieb. Und der sichert seit dem Sommer eine schnelle und optimale Patientenversorgung aus der Luft nicht nur tagsüber ab. Seit dem 3. August ist der Rettungshelikopter rund um die Uhr einsatzbereit. „Christoph 47“ fliegt seitdem auch nachts.

An allen Stationen der DRF-Gruppe hoben die Hubschrauber und Flugzeuge 2020 zu insgesamt 39 971 Einsätzen ab. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall sowie Unfälle gehörten wie in den Jahren zuvor zu den häufigsten Alarmierungsgründen. Doch es gab auch Abweichungen. Unter Umständen aufgrund von Corona, mutmaßen die Luftretter. So wurden sie im April 2020, während des ersten Lockdowns, nur etwa halb so oft zu Autounfällen gerufen wie im Durchschnitt im April 2018 und 2019. Dafür stiegen sie häufiger zu Radunfällen auf. Hier habe es ein Plus von 75 Prozent gegeben, teilen die Luftretter mit.

Von OZ