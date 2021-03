Greifswald

Am Freitag kam ein großer Kran der Hamburger Firma Wilko Wagner für den Abriss des verklinkerten Speichers an der Marienstraße. Am Dienstagmittag begann er sein Werk. Das etwa 35 Meter hohe Gebäude prägt seit 1937 die Stadtsilhouette von Norden. Den Beginn markiert der Abbruch des Betonsilos. Das anschließende Lagergebäude wurde bereits abgerissen.

Nach Absprache mit der Abbruchfirma soll trotzdem in den nächsten Tagen versucht werden, den großen Greifen am Westgiebel zu bergen. Darüber informierte ein beteiligter Unternehmer auf Nachfrage der OZ. Das Schicksal des aus dunkleren Klinkern gemauerten Stadtwappens bewegt seit Tagen viele Greifswalder. Den Entwurf lieferte der Greifswalder Künstler Hanns Schubert.

Bergung mithilfe einer Hebebühne nicht möglich

Viele Klinker sind bereits abgefallen, die 37 der Jahreszahl 1937 fehlt schon. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ob die Rettung des Greifen tatsächlich möglich ist und der Abbau gelingt, müsse die Praxis zeigen, heißt es. Auch ein Termin für den Versuch stehe noch nicht fest. Wie der Unternehmer informierte, habe man sich mithilfe einer Drohne am Wochenende genauer über den Zustand der Wand und die Art Anbringung informiert.

Eine Gruppe Greifswalder Bürger hatte einen früheren Bergungsversuch im Vorfeld des Siloabbruchs mithilfe einer Hebebühne vorgeschlagen. Das sei technisch nicht machbar, schätzt der Unternehmer ein.

Der 1937 eingeweihte Speicher gehört seit 2010 dem Berliner Petruswerk. Er ist inzwischen so verfallen, dass die Stadt trotz Denkmalschutz den Abriss genehmigte. Die Hafenstraße ist in diesem Bereich derzeit gesperrt.

Zunächst sollte der Eigentümer beauflagt werden, den Greifen zu retten. Laut einem Gutachten wäre das allerdings sehr gefährlich, ein Grund für den Verzicht der Stadt auf die Auflage bei der Genehmigung des Abrisses. „Ich will nicht für den Verlust von Menschenleben verantwortlich sein“, betonte Geschäftsführer Douglas Fernando am Montag noch einmal gegenüber der OZ.

Mit der geplanten Rettungsaktion habe er nichts zu tun. Die Auflage, den Greifen zeichnerisch und fotografisch zu dokumentieren, habe das Petruswerk bereits erfüllt.

Von Eckhard Oberdörfer