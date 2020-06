Rettungsdienst in Vorpommern-Greifswald: Training jetzt unter Realbedingungen

Greifswald

Die neue Ausstattung des Rettungsdienstes im Landkreises Vorpommern-Greifswald könnte zukünftig dabei helfen, mehr Leben zu retten. In dem Simulations-Rettungstransportwagen (Sim-RTW) werden die Mitarbeiter des Rettungsdienstes unter realitätsnahen Bedingungen ausgebildet. „In früheren Schulungen wurden die Maßnahmen zwar angesagt, aber nie ausgeführt“, sagt die Notfallsanitäterin Nicole Spiekermann. Durch den Sim-RTW gäbe es ganz neue Möglichkeiten.

Der Sim-RTW ist nicht nur mobil, er besitzt zudem auch die identische Ausstattung, wie ein herkömmlicher Rettungswagen. Die Notfallsanitäter Saskia Busch und Michael Hartung arbeiten zur Übung ein Fallbeispiel durch: Der Patient befindet sich am Strand in Eldena, bekommt kaum Luft und ist alkoholisiert. Die Notfallsanitäter beginnen sofort mit der Versorgung des Patienten – auf die gleiche Art und Weise, wie sie es im täglichen Rettungseinsatz auch tun würden.

Kameras zeichnen Notfallsanitäter auf

Dass der Patient in diesem Fall eine Simulationspuppe ist und während der Übung vier Kameras aufzeichnen, blenden die beiden aus. Die Kollegen Nicole Spiekermann und Thomas Ucinski sitzen einige Meter weiter in der Kommandozentrale. Von hier aus beobachten sie nicht nur das Geschehen auf dem Bildschirm, sondern auch die Patientendaten wie Puls, Sauerstoff oder Blutdruck direkt ansteuern und entsprechend des Trainingsverlaufs verändern. Zusätzlich imitiert der Notarzt Ucinski von dort aus die Geräusche und die Stimme mit Hilfe eines Mikrofons.

„Mein Blutdruck ist immer etwas hoch, ich nehme dagegen auch Medikamente“, spricht Thomas Ucinski als Patient zu den Notfallsanitätern im RTW und atmet dabei schwer ins Mikro. Sollte den Kollegen in der Zentrale etwas bei der Behandlung auffallen, markieren sie dies in der Software und werten es mit den Notfallsanitätern im Nachhinein, dem „Debriefing“, aus.

Nicole Spiekermann und Thomas Ucinski leiten das Szenario aus der Zentrale. Hier können sie beispielsweise die Vitalparameter wie Puls und Blutdruck steuern. Quelle: Lena-Marie Walter

Gefördert für grenzüberschreitende Notfallversorgung

Solche Szenarien wurden sonst in Schulungsräumen geübt und die benötigte Ausstattung vor Ort aufgebaut. „Wir können nun viel besser lernen. Früher war es eine große Gruppe, die dir während der Übung über die Schulter geschaut hat. Jetzt sehen sie dich allenfalls über die Kameras“, erklärt Nicole Spiekermann. Doch vor allem die Umgebung sei ein großer Fortschritt, denn durch das gewohnte Arbeitsumfeld im RTW fühle sie sich wohler und könne mehr lernen, so die Notfallsanitäterin.

Auch Dr. Timm Laslo, Leiter des Eigenbetrieb Rettungsdienst, ist stolz, den Mitarbeitern diese Möglichkeit bieten zu können. Für ihn sei dies eine große Qualitätssteigerung für die Fort- und Weiterbildungen im Landkreis.

Der Sim-RTW wurde durch das Projekt „Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania“ gefördert. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald arbeitet gemeinsam mit deutschen und polnischen Partnern an der grenzüberschreitenden Notfallversorgung. Im Rahmen des Projektes wurde mit Fördermitteln an der polnischen Rettungswache in Misdroy bereits ein modernes Simulationszentrum geschaffen. Der Sim-RTW ermöglicht es den Rettungsdienstmitarbeitern aus Vorpommern-Greifswald sich auf die komplexen Schulungen in Misdroy vorzubereiten.

