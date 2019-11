Rettungshubschrauber fliegt nächstes Jahr nachts durch Vorpommern

Wie im Namen Christoph schon zu erkennen ist, hat die Benennung von Rettungshubschraubern mit diesem Vornamen einen religiösen, genauer gesagt einen christlichen Hintergrund. Denn der gewählte Name ist zurückzuführen auf den Heiligen Christophorus, dessen Existenz nicht zweifelsfrei belegt ist und um den sich mehrere Legenden ranken. Die bekannteste: Als Riese soll er Reisenden, darunter Jesus Christus, geholfen haben, einen Fluss zu durchqueren. Papst Pius XI. erklärte Christophorus während seines Pontifikats (1922-1939) zum Schutzpatron für Autofahrer und Verkehrsmittel.

Ein Großteil, der in Deutschland eingesetzten Rettungshubschrauber, ist nach dem Heiligen benannt und weitestgehend durchnummeriert. Mehrere Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber haben zudem geografische Bestandteile meist zum Standort im Namen, etwa „Christoph Weser“ (in Bremen), „ Christoph Brandenburg“ (in Senftenberg) oder auch „Christoph Europa 1“ in Würselen in Nordrhein-Westfalen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind neben „Christoph 47“ in Greifswald auch „Christoph 48“ in Neustrelitz, „Christoph 34“ in Güstrow sowie „ Christoph Rostock“ in der größten Stadt des Landes stationiert. Weitere Hubschrauber stehen in Pinnow bei Schwerin („AHS Pinnow“), in Warnemünde („SAR 24“), in Kessin nahe Rostock („Rettung 029-01-82-01“) sowie in Güttin auf Rügen („Northern Rescue 02“).