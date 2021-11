Die Rettungskräfte in Mecklenburg-Vorpommern werden täglich verbal und körperlich attackiert. Mitunter zücken die Patienten auch Waffen. Notärzte und Sanitäter aus dem Nordosten berichten, dass es kaum einen Einsatz ohne Gewalt gibt. Was die Ursachen dafür sind.

Rettungskräfte in MV werden immer häufiger attackiert: „Häufig rasten Patienten förmlich aus“

Rettungskräfte in MV werden immer häufiger attackiert: „Häufig rasten Patienten förmlich aus“

Kostenlos bis 11:00 Uhr Rettungskräfte in MV werden immer häufiger attackiert: „Häufig rasten Patienten förmlich aus“