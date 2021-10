Greifswald

Eigentlich wollte Ute Pahnke ja Textilverkäuferin werden. Zu DDR-Zeiten ein attraktiver Beruf. Gab es doch die Aussicht auf flotte Outfits, die Otto-Normalverbraucher in den Regalen womöglich gar nicht erst zu Gesicht bekamen. „Doch in meinem Jahrgang wurden nur Lehrlinge für den Lebensmittelhandel eingestellt“, sagt die Kauffrau und ist heute heilfroh darüber.

Denn sie liebt ihren Beruf über alles: „Er ist krisensicher und sehr abwechslungsreich. Ich habe ihn keinen Tag bereut“, verrät die 63-Jährige. Dennoch verabschiedet sie sich morgen für immer von ihren Kunden: Die Inhaberin des Rewe-Marktes in der Grimmer Straße wird um 18 Uhr ein für alle Mal die Türen der Verkaufseinrichtung schließen und danach ihren Ruhestand genießen.

Kurios: Ute Pahnke hat den Supermarkt 1994 auch mit eröffnet. „Er war damals nagelneu, vom Gefühl her sehr schön. Die Atmosphäre war einfach super“, schwärmt sie. „Plötzlich gab es viele neue bunte Sachen. Es war praktisch alles vorhanden, wir konnten jederzeit die Regale neu auffüllen, das war sehr aufregend. Wir haben schnell vergessen, dass es auch mal anders war“, blickt sie zurück. Dabei hat sie auch viele Jahre die Folgen der Mangelwirtschaft im Handel erlebt.

Lehre bei der HO und später Kassenerste

In Greifswald geboren, begann Ute Pahnke nach dem Schulabschluss in der „Kaufhalle 8. Mai“ im Ernst-Thälmann-Ring bei der HO (Handelsorganisation) die Lehre. „Wir waren ein sehr großes Kollektiv, wohl um die 100 Mitarbeiter, davon etwa 30 Lehrlinge“, erinnert sie. Irgendwann schloss sie ihre Meisterschule an, was sich später als Trumpf herausstellen sollte. Sie arbeitete erst als Fachberaterin in der HO-Verwaltung, kam dann in die Kaufhalle Nord nach Schönwalde II und wurde schließlich als „Kassenerste“ eingesetzt.

Als dann der neue Markt in der Grimmer Straße eröffnet wurde, damals noch unter der Marke „Minimal“, wechselte sie in die Fettenvorstadt, wurde erst Assistentin der Marktleitung, dann selbst Marktmanagerin. 2009, auch nach Weiterbildungen, habe sie schließlich die Herausforderung angenommen, sich als Unternehmerin selbstständig zu machen – so wie es auch in anderen Rewe-Märkten üblich ist.

Der Rewe-Markt in der Grimmer Straße schließt am Donnerstag um 18 Uhr. Quelle: Petra Hase

„Das Schöne am Beruf ist der Kontakt zu den Kunden“, offenbart Ute Pahnke. In all den Jahren habe sie viele kennengelernt und wisse so manches über deren Familien, über Urlaube, die Geburt von Kindern oder Enkeln, Freud und Leid. „Ich bin praktisch jeden Tag zehn Stunden im Markt. Da erfährt man viel. Meinen Mann sehe ich nicht so lange Zeit, denn wenn ich zu Hause bin, schlafe ich ja auch noch“, sagt sie und muss lachen.

Gern sei sie früh im Laden. Heißt: 5.30 Uhr. Zwar öffne der Markt erst anderthalb Stunden später, aber zuvor müsse natürlich die neue Ware an ihren Platz. „Ich habe aber auch immer Mittel- oder Spätschichten übernommen, um zu wissen, was in diesen Stunden so läuft“, erzählt sie.

Gern Kontakt zu Kunden und Mitarbeitern

Während die Büroarbeit bis zuletzt das notwendige Übel gewesen sei, liebte sie es, in der Verkaufsfläche zu agieren, Ware auszupacken und anderes mehr. „Nicht nur wegen der Kunden, sondern auch wegen des Kontakts zu meinen Mitarbeitern. Auf die konnte ich mich immer verlassen. Jeder kann alles, ist flexibel einsetzbar. Wir waren wie eine Familie“, wertschätzt sie.

Der Markt wirbt derzeit mit Rabatten. Quelle: Petra Hase

Liane Rode gibt die Blumen gern zurück: „Einen besseren Chef als Ute Pahnke gibt es nicht“, sagt die 58-jährige Verkäuferin und fügt hinzu: „Ich bin immer gern zur Arbeit gekommen.“ Wie alle anderen Kollegen, bis auf die Marktassistenz, arbeitet Rode in Teilzeit 27 Stunden pro Woche.

Um ihren Job braucht sie sich trotz Marktschließung keine Sorgen zu machen. „Alle meine 19 Mitarbeiter werden im neuen Markt, der nebenan im November eröffnet, übernommen“, versichert Pahnke. Die Rewe Group sei da verlässlich. „Sie war immer ein fairer Partner, lässt einen nicht im Stich. Auch das Konzept ist gut, ich konnte regionale Produkte dazu kaufen“, sagt die Marktleiterin.

Die Sache mit dem Getränkeautomaten

Blickt sie auf die Jahrzehnte zurück, fallen ihr so manche lustige Episoden ein. Ein Kunde etwa ließ Leergut vor dem Getränkeautomaten stehen, weil es darauf kein Pfand gab. „Dann kam eine Kundin, nahm die Flaschen und steckte sie erneut in den Automaten. Natürlich kamen sie wieder zurück“, erzählt Ute Pahnke. Sie habe in einiger Entfernung hinter dem Automaten gestanden und gesagt: „Die nicht!“ Trotzdem steckte die Kundin sie wieder hinein und ich sagte wieder: „Die nicht! Bis sie es letztlich aufgab“, sagt die Kauffrau und muss erneut lachen.

Es habe aber auch unschöne Momente gegeben. Dann etwa, wenn Kunden versuchten, etwas zu stehlen. „Ladendiebe gab es etliche. Manche habe ich auch zur Anzeige gebracht“, berichtet die Chefin. „Häufig schwörten sie, dass es das erste Mal gewesen sei und sie es nicht wiederholen werden. Aber es gab auch ganz dreiste Diebe, die sich zum Beispiel den Rucksack voller Lindt-Ware füllten. Das waren offenbar Auftragsdiebstähle. Oder es kamen ganz freche Kinder, die etwas klauen wollten und uns massiv beschimpften, nachdem sie erwischt wurden. Ein Opa wollte mal Arzneimittel mitgehen lassen“, plaudert Pahnke aus dem Nähkästchen.

Keine Beute für drei Räuber

Auch den Überfall werde sie nie vergessen, obwohl der Jahre her sei: „Es war Winter, spät am Abend und deshalb schon dunkel. Drei Männer kamen und wollten das Geld aus der Kasse“, erzählt sie. Der Kassierer sei mit Reizgas attackiert worden. „Und eine Kollegin wurde auf den Boden gedrückt.“ Zum Glück sei die Sache glimpflich ausgegangen. Wie es der Zufall wollte, sei sie selbst vom Büro in der oberen Etage gerade heruntergekommen: „Die Zwischentür fiel so laut ins Schloss, dass sich die drei Räuber offenbar erschraken und ohne Beute flüchteten“, erzählt Pahnke.

Wenn sie sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet, freut sie sich auf die neue freie Zeit. Ungewohnt, aber verheißungsvoll: „Familie, Freunde, Sport“, blickt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern und vier Enkeln in die Zukunft. Und natürlich werde sie auch weiter in ihrem Lieblingssupermarkt einkaufen. „Rewe natürlich. Der neue Markt in der Grimmer, denn den alten gibt es dann ja nicht mehr.“

Von Petra Hase