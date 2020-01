Richter über die ermordete Leonie (6): „Sie ist jetzt an einem besseren Ort“

Neubrandenburg

Der Andrang war groß am Donnerstagmorgen im Landgericht Neubrandenburg. Eine beachtliche Anzahl Medienvertreter und Beobachter wollten dabei sein, wenn das Urteil über David H. gefällt wird. Dem 28-Jährigen wurde Mord vorgeworfen – an seiner sechs Jahre alten Stieftochter Leonie.

„Wie es ausgeht, weiß ich nicht, ich hoffe nur, dass es Gerechtigkeit gibt“, sagte der leibliche Vater des getöteten Mädchens, Oliver E., kurz vor Prozessbeginn. Lange mussten er und die Zuschauer sich nicht gedulden.

Richter ermahnt Publikum: „Das hier ist kein Theaterstück“

Mit den Worten „Ich verkündige hiermit im Namen des Volkes folgendes Urteil“, eröffnete Richter Jochen Unterlöhner seine Ansprache. Einen Augenblick später brach Jubel auf den Besucherbänken aus: Lebenslang für David H. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, er kann es mit der Revision innerhalb einer Woche angreifen.

Während viele Anwesende in Tränen ausbrachen, rief der Richter den Saal zur Ruhe. Doch kurz darauf musste er das Publikum ein zweites Mal ermahnen. Viele hatten geklatscht, nachdem er angekündigt hatte: „Auch Leonies Mutter wird sich noch vor Gericht verantworten müssen.“ In scharfen Worten stellte er allen Unruhestiftern in Aussicht, des Raumes verwiesen zu werden: „Das hier ist kein Theaterstück.“

Immer wieder rührten die Worte des Richters Oliver E. und die Anwesenden zu Tränen, während der Verurteilte keine Emotionen zeigte. Auch am letzten Prozesstag trug er gut sichtbar verschiedene Zeichnungen an den Händen, darunter lachende Smileys auf den Mittelfingern.

Kinder lebten in unausweichlichen Martyrium

90 Minuten nahm sich Unterlöhner Zeit, sein Urteil zu begründen. Besonders ergreifend fasste er Leonies letzte Wochen zwischen einem aggressiven Stiefvater und einer teilnahmslosen Mutter zusammen. Spätestens ab Mitte November lebten die Kinder demnach in einem unausweichlichen Martyrium, dem sie nicht entrinnen konnten.

Noch einmal erinnerte er daran, was Zeugen über den Umgang von David H. mit den Kindern aussagten. Daran, dass Noah mit der Nase in seinen eigenen Kot gedrückt wurde. Auch daran, dass der Kopf Leonies in eine Mülltüte gesteckt wurde, als sie eine Windel falsch entsorgte.

Vertuschung einer unvorstellbaren Gewalttat

Der Richter fasste in der Urteilsbegründung den Tathergang zusammen, wie ihn das Gericht als erwiesen ansieht. David H. habe Leonie getreten und wiederholt mit dem Sicherungsbügel eines Puppenwagens auf sie eingeprügelt. Gegenüber Janine Z. hingegen behauptete er an dem Abend – wie auch später im Verfahren, – das Mädchen sei auf der Treppe gestürzt.

Nach dem Tod der kleinen Leonie wurde der Stiefvater am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Richter sprach im Neubrandenburger Gerichtssaal von einem vollendeten Mord durch Unterlassen und Körperverletzung mit Todesfolge.

Die Mutter habe medizinische Hilfe rufen wollen, doch ihr Telefon sei nicht auffindbar gewesen. Als sie mit Leonie zum Arzt zu fahren wollte, habe David H. darauf bestanden, dass Leonie zuvor bade. Dabei sei das Kind zusammengebrochen und der Stiefvater habe einen Notruf vorgetäuscht. Damit habe er bewusst in Kauf genommen, dass Leonie sterbe. Er habe seine vorherige Gewalttat vertuschen wollen.

Richter: „Leonie starb allein in einem kalten, dunklen Zimmer“

Richter Jochen Unterlöhner spricht von einem quälend langen Todeskampf. „Leonie starb allein in einem kalten, dunklen Zimmer. Niemand war bei ihr. Niemand hielt ihre Hand.“ Der Stiefvater habe in der Küche geraucht und Kaffee getrunken. Die Mutter habe im Schlafzimmer das gemeinsame Baby gestillt.

„Am 12. Januar ist Leonie aus dem Leben geschieden. So entkam sie dem Martyrium.“ Und mit Blick in die Runde: „Ich spreche jetzt nur für mich: Ich bin davon überzeugt, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist.“

Zuvor hatte er David H. belehrt, dass dieser das Urteil mit der Revision innerhalb einer Woche angreifen kann.

Von Juliane Schultz