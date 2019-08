Greifswald

“Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss in die Kita Zwergenland gehen“, sangen die Kinder Freitagmittag im Ostseeviertel. Denn es ist Halbzeit auf der Baustelle der neuen Kita: Genau vier Monate ist es her, als die „Hanse-Kinder“ die Grundsteinlegung des Neubaus feierten. Nun zelebrierten Erzieher und Kinder, Mitarbeiter des kommunalen Eigenbetriebs „Hanse-Kinder“ und Vertreter der Kommunalpolitik nun das Ende des ersten großen Bauabschnittes – und damit einhergehend das Richtfest.

„Wir sind sogar knapp vier Wochen vor unserem Zeitplan“, freute sich der Betriebsleiter Achim Lerm. „Wir planen, dass der Neubau im April des nächsten Jahres komplett fertig sein wird.“ Die Küche im neuen Gebäude, in der frisch gekocht werde, solle ab dann schon genutzt werden, doch für den Umzug in die neuen Räumlichkeiten will sich die Kita Zeit lassen. „Im Sommer 2020, zum neuen Schuljahr, wollen wir dann mit mehr als 150 Kindern in die neue Kita umgezogen sein“, sagte Lerm.

Das Konzept der Kita wird sich ändern: Helle, offene Räume und Gemeinschaftsräume, in denen die Kinder zusammen spielen werden. „Bisher hat jede Gruppe ihren eigenen Raum“, erklärte Lerm. „In dem Neubau werden die Gruppen mehr miteinander arbeiten.“ Die langjährige Leiterin der Kita Zwergenland, Regina Giermann, ist gespannt auf die Arbeit im neuen Haus. „Zu Anfang waren meine Kollegen und ich etwas skeptisch, aber inzwischen freuen wir uns sehr darauf“, sagte sie. Vor 30 Jahren war sie schon dabei, als die alte Kita Zwergenland erstmalig ihre Türen öffnete. „Ich habe immer gesagt, dass ich diese Kita öffne und auch wieder schließe.“

Besonders gefallen ihr die hellen Gruppenräume mit den großen Fenstern. Eine Kindergruppe wird einen tollen Blick auf eine Wiese und dem Ryck genießen dürfen, sagte die Kitaleiterin. „Das wird bestimmt super aufregend, wenn die Wildschweine auf der Wiese laufen.“ Jeweils zwei Gruppen teilen sich einen Waschraum, und im großen, lichtdurchfluteten Eingangsbereich müssen sich die Knirpse zukünftig die Hausschuhe anziehen. „So können wir sicher sein, dass nichts schmutzig wird – auch nicht auf dem Weg zu den Gruppenräumen“, so die Kitaleiterin. Auch die Kinder freuen sich schon auf das neue Haus, jedoch ist schon allein die Baustelle ein Highlight. „Naturkino“, nannte es Regina Giermann. Wenn die Kinder die Bauarbeiter sehen, während sie draußen sind, werde es entlang des Bauzauns schnell voll, weil alle zuschauen wollen.

Der Neubau ist von der Fläche her kleiner als das bisherige Gebäude. Dennoch habe sie das Gefühl, dass die Kita größer wirkt, sagte die pädagogische Leiterin der „Hanse-Kinder“ und Fachberaterin für die Kita Zwergenland, Jasmin Domin. „Ich kann mir aber schon sehr gut vorstellen, wie es ist, wenn die Kinder hier sind. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun.“ Knapp 1600 Quadratmeter haben die Knirpse zur Verfügung, sagte der Rostocker Architekt Norman Kubetschek. Er freut sich besonders darüber, dass das Haus äußerst energiesparend und nachhaltig erbaut wurde. „Dieses Haus benötigt aufgrund von wärmedämmenden Maßnahmen 30 Prozent weniger Wärmeenergie als ein Neubau nach dem jeweils aktuellen Standard“, erklärte er.

