Riemser beklagen Verkehrslärm: "Hier ist es wahnsinnig laut“

„Viel zu laut, viel zu gefährlich!“ Mit diesen Worten bringt Sabine Sahr ihren Ärger über die Verkehrssituation in Riemserort auf den Punkt. Erst im April zog die promovierte Augentierärztin mit ihrer Familie von der Hauptstadt in den Norden, fand in der Straße An der Wiek ein neues Zuhause. Was sie damals nicht ahnte: „Es ist hier wahnsinnig laut. In Berlin lebten wir ruhiger, obwohl wir vor der Tür eine Holperstraße hatten.“ Wegen des Verkehrslärms bleibe das Fenster auch nachts geschlossen. „Dann nämlich ballern die Autos geschätzt mit 80 km/h über die Fahrbahn. Das nervt“, klagt sie.

Damit nicht genug. Für Fußgänger sei die Straße kreuzgefährlich. Sie an bestimmten Punkten zu queren, sei in gewissen Zeiträumen mit einem erheblichen Sicherheitsrisiko verbunden. „Muss einem Kind erst etwas passieren, bevor die Stadt hier tätig wird“, fragt die Mutter einer vierjährigen Tochter. Deshalb hat sich Sabine Sahr einer Gruppe von Einwohnern angeschlossen, die jetzt lautstark auf die Situation im Greifswalder Ortsteil aufmerksam macht und unter anderem eine Tempo 30-Zone fordert: Für Montagnachmittag ist eine öffentliche Protestaktion angekündigt.

Erste Autowelle ab 5.30 Uhr

„Bereits vor Monaten suchten wir das Gespräch mit der Stadt, bekamen auch Antwort vom Oberbürgermeister. Aber es tut sich einfach nichts“, sagt Dirk Schwarzrock. Der Ruheständler zog mit seiner Lebensgefährtin vor einem dreiviertel Jahr in den Ort, direkt am alten Yachthafen, um hier abseits großer Städte die Ruhe zu genießen – ähnlich sieben anderen Familien. Stattdessen seien sie täglich erheblichem Verkehr ausgesetzt: „Das uralte Kopfsteinpflaster ist in einem katastrophalen Zustand. Jeden Morgen ab 5.30 Uhr brettern in drei Wellen insgesamt etwa 300 Fahrzeuge Richtung Friedrich-Loeffler-Institut und nachmittags beziehungsweise abends wieder zurück“, schildert er die für ihn und Nachbarn unerträgliche Situation. Sie mache mürbe.

Zugleich sieht Schwarzrock ähnlich wie Sahr ein erhebliches Gefahrenpotenzial: Die Fahrbahn im Ort sei streckenweise extrem schmal, ein Gehweg nicht vorhanden. Mütter mit Kinderwagen, aber auch alle anderen Passanten seien gezwungen, die Fahrbahn zu nutzen. Eine Sanierung der Ortsdurchfahrt sei deshalb dringend geboten. „Das dauert voraussichtlich noch Jahre, wie wir mittlerweile von der Stadt erfahren haben. Aber deshalb sollte erst recht schnellstens im gesamten Ort Tempo 30 gelten“, fordert Schwarzrock. Schließlich sei dies auch anderswo möglich – etwa in Gristow, wo die Fahrbahn weitaus besser sei.

Ortsrat unterstützt Forderungen

Die Ortsteilvertretung Riems unterstützt das Anliegen der Neu-Riemser. In seiner Septembersitzung sprach sich das Gremium mehrheitlich für ein Tempo 30-Limit im gesamten Ortsteil aus, mindestens jedoch für die Straße „An der Wiek“. Zudem forderte der Ortsrat zeitnahe Verkehrs-, Geschwindigkeits- und Lärmpegelmessungen. Indes: neu ist die ganze Sache nicht. Im Gegenteil.

„Es ist ein ganz altes Thema. Seit Jahren schon kämpfen wir für eine Verbesserung und insbesondere für die Sanierung der Straße“, sagt Marion Heinrich (Linke), Vorsitzende der Ortsteilvertretung Riems. Davon zeugt ein Brief aus dem Jahr 2014 an den damaligen Oberbürgermeister Arthur König (CDU). In dem heißt es: „Aufgrund der umfangreichen Bautätigkeiten auf der Insel Riems und dem damit verbundenen Schwerlastverkehr sind die Straßen von der B 105 bis zur Insel Riems in einem besorgniserregenden, äußerst schlechten Zustand. Teilweise werden durch absinkende Straßenbereiche nicht mehr beide Fahrspuren benutzt, was zu erheblichen Beeinträchtigungen der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer führt.“

Fördermittel sind beantragt

Folgen hatte dies nicht. „Nachdem diverse andere Aktivitäten keine Bewegung in die Angelegenheit brachten, haben wir 2018 eine Beschlussvorlage in die Bürgerschaft eingebracht und bei jeder Haushaltsdiskussion darum gerungen, dass die Mittel auch eingestellt werden“, sagt Heinrich. Damals votierte die Bürgerschaft dafür, zumindest Geld für die Planungsleistungen in den Haushalt 2019/20 einzustellen. Doch weitere Jahre zogen ins Land, das Stadtparlament als Entscheidungsgremium priorisierte andere Bauprojekte.

Im Juli 2020 initiierte die Linke schließlich eine Kleine Anfrage an die Stadtverwaltung. Sie listete detailliert Missstände an Straßen, Wegen sowie Kreuzungen in Riemserort auf und wollte unter anderem wissen, wann endlich mit dem Beginn der Straßenbauarbeiten zu rechnen sei. In der Antwort vom Baudezernat unter Leitung von Jeannette von Busse (CDU) hieß es damals, dass in Abhängigkeit von Fördermitteln die Instandsetzung beziehungsweise der teilweise Ausbau der Straße An der Wiek in 2020/2021 begonnen werden soll. Das Jahr 2021 ist mittlerweile fast verstrichen, die Bagger hingegen noch lange nicht in Sicht.

Das zumindest geht jetzt aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine OZ-Anfrage hervor. Für den Ausbau der Straße An der Wiek seien Planungsmittel in den Haushalt für 2021/22 eingestellt worden. „Die Stadt hat sich auch um Fördermittel beworben und positive Signale erhalten“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann am Freitag. Bewilligt seien diese Fördermittel jedoch noch nicht, sodass die Umsetzung der Baumaßnahme noch „mehrere Jahre dauern wird“.

Behörde lässt Tempo 30 nicht zu

Auch die Forderung der Einwohner nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung sei nicht einfach umzusetzen. Regelungen dieser Art seien sehr enge Grenzen gesetzt, verankert in der Straßenverkehrsordnung. „Insbesondere dürfen Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine nachweisbare Gefahrenlage besteht“, sagt Reimann.

Um die Situation zu überprüfen, habe es in der Vergangenheit an drei Tagen Geschwindigkeitskontrollen gegeben. Dabei seien 13 Verstöße wegen Überschreitung der zulässigen 50 km/h erfasst worden. „Die Auswertung dieser Messung durch die Verkehrsbehörde hat ergeben, dass die Herabsetzung der ortsüblichen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h nicht zulässig ist“, berichtet die Stadtsprecherin. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) erklärt hierzu: „Ich setze mich gemeinsam mit anderen Städten seit längerem dafür ein, dass die Kommunen bei diesen Fragen mehr eigene Entscheidungsmöglichkeiten bekommen. Leider hatte ich damit bisher, weder in Berlin noch in Schwerin Erfolg.“ Mit der Ortsteilvertretung sei am Donnerstag vereinbart worden, in den nächsten ein bis zwei Wochen noch einmal eine Zählung an einer bestimmten Stelle vorzunehmen.

Sabine Sahr, Dirk Schönrock und andere Bewohner wollen nicht locker lassen, um für den Ortsteil zumindest eine zeitnahe Verbesserung der Situation zu erzielen. Deshalb gehen sie am Montag auf die Straße.

