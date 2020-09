Riesen-Bombe versetzt Swinemünde in Ausnahmezustand

Swinemünde

Die gigantische Tallboy-Bombe, die im Piastowski-Kanal in Swinemünde gefunden wurde, soll Mitte Oktober entschärft werden. Wegen ihrer großen Sprengkraft wird eng mit deutscher Seite zusammengearbeitet. Experten gehen davon aus, dass bei einer Explosion Schäden in mehreren Kilometern Entfernung möglich sind.

Deshalb sollen große Sicherheitszonen ausgewiesen werden – sowohl an Land als auch im Stettiner Haff, im Fahrwasser und in angrenzenden Wasserbereichen. Wegen der Größe der Bombe wird die Operation mehr als einen Tag dauern.

Anzeige

Paweł Rodzoś, Direktor der Abteilung für Sicherheit und Krisenmanagement im Woiwodschaftsbüro in Stettin: „Die Bombe wird durch Deflagration neutralisiert, das heißt, der Sprengstoff wird an Ort und Stelle ausgebrannt. Dies erfordert eine spezielle Vorbereitung des Objekts, sodass die gesamte Aktion mehrere Tage dauern wird. Bisher ist es die größte Aktion dieser Art in Polen.“

Weitere OZ+ Artikel

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern

Tallboy ist eine britische Bombe mit einem Gesamtgewicht von 5400 Kilogramm mit einer Explosionskraft von mehr als drei Tonnen TNT. Die Bombe wurde letztes Jahr bei Baggerarbeiten im Fahrwasser Swinemünde-Stettin entdeckt.

Taucher der 8. Flottille der Küstenverteidigung arbeiteten mit Wissenschaftlern der Technischen Universität Posen an einem sicheren Konzept zur Entschärfung der Bombe. Unklar ist noch, was mit den Überresten von Tallboy geschehen wird. Viele Museen in Polen sind scharf darauf, sie in ihren Besitz zu bringen. „Es ist aber noch zu früh, um darüber zu sprechen“, erklärt Oberstleutnant Grzegorz Lewandowski von der 8. Flottille der Küstenverteidigung.

Tallboy ist in einem gutem Zustand. Die Bombe lag unter einer dicken Schicht Schlamm versteckt. Abgeworfen wurde sie während des Luftangriffs der Alliierten auf das deutsche Kriegsschiff „ Lützow“ im April 1945 in der Nähe der heutigen Fährüberfahrt Kaseburg.

Von Radek Jagielski