Riesige Gefahr: Waldbrand am Radweg nach Buddenhagen

Am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wolgast zu einem Brand direkt am Radweg zwischen Hohendorf und Buddenhagen gerufen. Alarmiert wurden auch die Feuerwehren aus Hohendorf und Lühmannsdorf. An der Einsatzstelle brannte eine Waldfläche von etwa 500 Quadratmetern. Durch das schnelle und beherzte Handeln der Einsatzkräfte konnte eine wegen der großen Trockenheit drohende Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Das Feuer war relativ schnell gelöscht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Der Radweg führt direkt durch den Wald. Angesichts der aktuell geltenden Waldbrandwarnstufe 4 war die Gefahr, dass der Brand in großem Ausmaß auf den Wald übergreift, riesig. Da mit jedem Tag, wo die extreme Trockenheit anhält, die Gefahr eines Waldbrandes weiter wächst, ist gerade auf Wegen durch Radler und Fußgänger größte Vorsicht geboten. Eine beispielsweise unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe kann verheerende Folgen haben.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wolgast, Hohendorf und Lühmannsdorf löschten den Waldbrand am Radweg nach Buddenhagen.. Quelle: Tilo Wallrodt

