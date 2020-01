Greifswald

Auch im Jahr 2019 haben sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in den meisten deutschen Städten teils deutlich erhöht, das besagt zumindest eine Untersuchung des bundesweit tätigen Maklerunternehmens Homedays. Ausnahmen gibt es vor allem im Osten Deutschlands. Sowohl in Neubrandenburg als auch in Greifswald seien die Preise für Eigentumswohnungen gesunken, in Greifswald um rund drei Prozent, in Neubrandenburg sogar um elf Prozent. Hier lägen die Quadratmeterpreise selbst jedoch noch auf einem niedrigen Niveau, sodass der Preisrückgang von 1.350 Euro auf 1.200 Euro pro Quadratmeter vergleichsweise moderat ausfalle, heißt es in der Untersuchung. In sieben Städten seien die Preise stabil geblieben, darunter Rostock, Gera und Hameln.

Das Kölner Unternehmen Homedays hat sich auf Vermittlung zwischen Maklern und Immobilienverkäufern spezialisiert und untersuchte für die Veröffentlichung die Kaufpreise für Eigentumswohnungen 2018/19 in 200 deutschen Städten. Die höchste Preissteigerung konnte dieses Jahr mit 20,7 Prozent die Mittelstadt Kleve in Nordrhein-Westfalen aufweisen. „Unsere Analyse zeigt, dass die Preise für Eigentumswohnungen in vielen Mittelstädten sich dieses Jahr im Vergleich zu denen der Metropolen stärker entwickelt haben“, so Steffen Wicker, Geschäftsführer von Homeday. Die zweitgrößte Preissteigerung innerhalb von 12 Monaten gab es mit 17 Prozent in Halle ( Saale).

Unter den deutschen Metropolen führt Berlin mit 10,5 Prozent Preissteigerung bei Eigentumswohnungen die Rangliste an, gefolgt von Frankfurt am Main mit 9,3 und und Köln mit 9 Prozent Preiswachstum. „Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen werden in den deutschen Groß- und Mittelstädten durch den anhaltenden Zuzug nach wie vor steigen“, sagt Wicker.

Durchschnittspreise sind nur die halbe Wahrheit. Auf dem Immobilienportal immowelt werden derzeit über 30 Eigentumswohnungen in Greifswald angeboten. In Schönwalde I kann man in einem Wohnblock aus DDR-Zeiten schon für knapp 1.000 Euro je Quadratmeter eine Eigentumswohnung erwerben. Dazu kommen weitere Offerten in Schönwalde I und II für etwas über 1.000 Euro je Quadratmeter. Im Zentrum und in den historischen Vorstädten muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Das höchstpreisige Angebot ist derzeit eine, wie es heißt, Luxuswohnung am Theater mit zwei Balkonen und Stellplatz in einem etwa 110 Jahre alten Haus. Der Anbieter möchte hier etwa 3200 Euro für jeden der 132 Quadratmeter. Eigentumswohungen in neuen Häusern sind derzeit vor allem in der Fettenvorstadt zu haben. Hier liegen die Preise zwischen 2.500 und 3.000 Euro je Quadratmeter. Hier gilt in der Regel: desto größer die Wohnung, desto geringer der Quadratmeterpreis.

Von OZ