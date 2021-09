Rostock/ Greifswald

Junge Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern studieren, machen ihrem Ärger Luft. Am Wochenende wollen sie in Rostock und Greifswald auf die Straße gehen und demonstrieren. Zur Demo aufgerufen haben die Studierendenschaften (Astas) in MV. Grund: Sie wollen kurz vor den Landes- und Bundestagswahlen für eine bessere Bildung an den Unis und Hochschulen des Landes eintreten.

Bei der Bildungsdemo am Samstag, 11. September, gehe es um diverse Themen, „die allesamt in Verbindung mit einem guten Studium stehen“, wie der Rostocker Asta online auf Facebook schreibt. „Darunter fällt die Ausfinanzierung der Studierendenwerke und unsere Sorge einer Mensaschließung, der leider weiterhin angespannte studentische Wohnungsmarkt, die prekäre finanzielle Situation einiger Studierender und das ungenügende BAföG, die durchdachte Rückkehr zum Präsenzlehrbetrieb, digitale Ergänzungsangebote in der Lehre, Verstetigung der essenziellen psychologischen Beratungsangebote sowie die Stärkung des Studienstandortes MV.“

Geplant seien zwei Veranstaltungen: In Rostock sollen Studierende der Uni Rostock, Hochschule für Musik und Theater (HMT) und der Hochschule Wismar teilnehmen. In Greifswald sind die Studierenden der dortigen Uni sowie der Hochschulen Stralsund und Neubrandenburg zur Demo aufgerufen.

Die Demo in Rostock startet Samstag um 13 Uhr am Stadthafen: Auf der Grünfläche beim alten Holz-Hafenkran sei eine Kundgebung geplant, heißt es in der Ankündigung. Anschließend sollen die Demonstrierenden zum Südstadtcampus ziehen. Eine Abschlusskundgebung sei dann auf der Fläche vor der Südstadtbibliothek geplant.

„Während der Dauer der Demonstration wird eine Maskenpflicht herrschen und wir sind dazu verpflichtet, eure Kontaktdaten zu erfassen. Zudem muss selbstverständlich auf die üblichen Mindestabstände geachtet werden. Glasflaschen, Waffen und Alkohol sind auf der Demonstration untersagt“, so die Organisatoren. Erwünscht sind dagegen bunte Plakate und alle Leute, die die Demo lautstark unterstützen wollen.

