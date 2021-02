Rostocker Mediziner Reisinger: Infektionen in Vorpommern-Greifswald im privaten Umfeld

Rostock

Die hohen Infektionsraten im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind nach Meinung des Rostocker Tropenmediziners Emil Reisinger hauptsächlich auf private Kontakte in Freundes- oder Familienkreisen zurückzuführen. Infektionen in Alten- und Pflegeheimen fielen als Begründung weitgehend aus, die Mehrzahl der Bewohner sei inzwischen geimpft, sagte Reisinger am Freitag. Dies zeige sich unter anderem daran, dass die Ansteckungsraten bei den über 80-Jährigen in den vergangenen vier Wochen stetig gesunken seien. Der Mediziner ist einer der wissenschaftlichen Berater der Landesregierung.

Reisinger führte die Vielzahl der Infektionen in Vorpommern-Greifswald hauptsächlich darauf zurück, dass viele Menschen noch nicht verinnerlicht hätten, dass die Ansteckungsgefahr im privaten Umfeld sehr hoch sei. „Das kann nur am Verhalten der Menschen liegen. In dem Moment, wenn man Abstand hält und Maske trägt, kann nichts passieren“, betonte er.

Landkreis seit Wochen die höchsten Inzidenzen

Seit Wochen hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die höchsten Inzidenzen in Mecklenburg-Vorpommern, am Donnerstag lag der Wert bei rund 167. Dies sei mit ein Grund dafür, dass Mecklenburg-Vorpommern in Vergleich der Bundesländer stetig an Boden verloren habe und derzeit mit einer 7-Tage-Inzidenz von 65,0 einen der hinteren Plätze belege.

Auch die Nähe zur polnischen Grenze könne als Begründung nicht mehr angeführt werden, betonte der Experte. So habe beispielsweise die Region Swinemünde inzwischen eine niedrigere Inzidenz als Vorpommern-Greifswald.

Von RND/dpa