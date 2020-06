Rubkow

Alpaka „Gaudi“ ist mit seinem grauen flauschigen Fell ein echter Hingucker. Doch es nützte nichts: Die Wolle musste ab. Geschoren wurde „Gaudi“ von einem echten Profi, der als einer der Besten seines Fachs gilt. Seit zehn Jahren ist der Amerikaner Adam Riley einmal im Jahr für einige Wochen auf großer Deutschlandtour, um den aus Südamerika stammenden Tieren das Fell zu stutzen. Nun war Riley zu Besuch bei Beate und Sven Hasener in Rubkow.

Das Ehepaar aus Brandenburg hat sich zwischen Karlsburg und Lassan einen Traum erfüllt. Den Traum einer eigenen Ranch. Doch nicht etwa Pferde oder Kühe grasen auf dem vier Hektar großen Anwesen. Die Ranch ist seit dem vergangenen Juni das neue Zuhause von über 30 Alpakas.

Der Wunsch nach Veränderung

Sven Hasener tauschte ein sicheres Einkommen gegen die Selbstständigkeit. Während er sich nun Vollzeit um die Ranch kümmert, packt seine Frau nach der Arbeit und am Wochenende kräftig mit an. „Ich wollte nach 30 Jahren eine berufliche Veränderung und nicht noch die nächsten 15 Jahre so weitermachen“, sagt der 50-jährige Sven Hasener, der in der Automobilbranche tätig war. Dass es schlussendlich eine Ranch mit Alpakas sein würde, ahnte selbst das Ehepaar nicht. Zunächst gab es den Wunsch nach einem Bauernhof. Doch klassische Landwirtschaft kam nicht infrage.

Stattdessen entschied sich das Ehepaar für die professionelle Zucht von Alpakas. Dabei spezialisierten sie sich auf beide Arten: „Zum einen haben wir die Suris, die sich durch langes dreadlockähnliches Fell auszeichnen. Bekannter sind die Huacayasa, die kurzes Fell haben“, erklärt Sven Hasener. Die Tiere, die sich vor allem durch ihre ruhige, fast schüchterne Art auszeichnen, seien beim Alpakazuchtverband Deutschland registriert. Jedes Alpaka wird nach Körperbau, Gesundheit und Qualität des Fells bewertet. Bis zu 100 Punkte sind möglich. „Eines unserer besten Tiere wurde mit 99 Punkten benotet“, erzählt Hasener stolz. Unterschieden wird zwischen Zucht- und Freizeittieren. Letztere kosten zwischen 800 bis 1500 Euro. „Zuchttiere können zwischen 5000 und 8000 Euro kosten. Richtig gute Hengste sogar bis 40 000 Euro“, erklärt Sven Hasener. Dabei ist ihm eines besonders wichtig: „ Alpakas sind Herdentiere. Sie müssen mindestens zu dritt sein. Daher ist es wichtig, sie auch in einer Gruppe zu halten.“

Zur Galerie Über 30 Tiere leben auf dem vier Hektar großen Anwesen in Rubkow. Für das Ehepaar Hasener geht damit ein Traum in Erfüllung.

Picknicken und Spaziergänge mit den Tieren

Das Ehepaar setzt noch auf einen weiteren Aspekt. So dürfen Besucher künftig gemeinsam mit den Tieren auf der Ranch picknicken. Auch Spaziergänge mit den Alpakas an Führleinen auf einem Feldweg, der von der Ranch abgeht, sind geplant. Dieser Weg, erzählt Sven Hasener, wurde extra von der Gemeinde wieder freigegeben: „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Auch Übernachtungen in einer Ferienwohnung für bis zu acht Personen sei auf der Ranch möglich. Feierlich sollte das umgebaute Anwesen eigentlich mit einem Hoffest Anfang Mai eröffnen. Doch wegen der Corona-Pandemie musste es verschoben werden. In etwa zwei Wochen, so schätzt der Alpaka-Züchter, solle die Ranch dann auch für Gäste zugänglich sein.

Obwohl bis dahin noch etwas Zeit ist, kamen die Tiere Anfang der Woche um den Friseurbesuch bei Adam Riley nicht herum. Vor zwölf Jahren spezialisierte sich der Amerikaner auf das Scheren von Alpakas: „Meine Eltern haben selbst einige. Wir konnten keinen guten Scherer finden. Also habe ich entschieden, es selbst zu tun.“ Dafür sei er von einem der besten Scherer der Vereinigten Staaten ausgebildet worden, berichtet Riley: „Danach ging ich in den USA zum Scheren auf Tour.“ Später während seines Studiums in England begann er, durch Europa zu reisen, um Alpakas von ihrer Wolle zu befreien. Allein in Deutschland würde er in vier Wochen über 7000 Kilometer zurücklegen.

Anders als bei Schafen benötigt Riley nicht nur einen Assistenten, sondern auch besonderes Equipment. Zudem müssen die Tiere fixiert werden. „Manche Tiere sind beim Scheren besonders ruhig. Andere sind aufgeregt oder ängstlich. Aber wenn sie fertig sind und rausgehen, sind sie sehr glücklich und rollen sich im Gras, auch wenn sie nicht verstehen, was da passiert.“ Gerade einmal fünf Minuten braucht Riley für ein Tier. Dabei kommen pro ausgewachsenem Alpaka bis zu drei Kilogramm Wolle zusammen. Pro Kilo, sagt Sven Hasener, könne man je nach Qualität zwischen 30 und 80 Euro verlangen. Dabei sei die Wolle der Tiere besonders für Allergiker geeignet. Zudem gelte Kleidung aus Alpaka-Fell als besonders hitze- und kälteresistent. Weitere Informationen über die Alpaka-Ranch in Rubkow auf www.alpaka-idylle.de.

