Greifswald

Die Worte von Bürgerschaftspräsidentin Birgit Socher ( Die Linke) klingen etwas kritisch und nachsichtig zugleich. „Eigentlich wollte ich ja schon vor einer Stunde hier stehen“, sagte sie bei ihrer kleinen Abschlussrede der letzten Sitzung der Bürgerschaft in dieser Wahlperiode. „Aber wir haben ja häufiger das Problem, dass jeder noch mal zu allem etwas sagen möchte.“ Vor dem späten Abend geht eigentlich keine Greifswalder Bürgerschaftssitzung zu Ende, berüchtigt sind die langen Tagesordnungen und der Diskussionsbedarf der Abgeordneten – insbesondere die ausgeprägten Aversionen zwischen „Konservativen“ und der „Oberbürgermeistermehrheit“ dominierten häufig die Debatten.

„Das Klima in der Bürgerschaft und ihren Gremien war geprägt von intensiven Auseinandersetzungen um den richtigen Weg für unsere Stadt“, meint der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Kerath. „Auch wenn der Ton manchmal verbesserungswürdig war bzw. ist, so zeigt er doch, wo die unterschiedlichen Standpunkte liegen und wer für welchen Weg streitet.“ In seinen Augen herausragende Entschlüsse dieser Zeit sind die Errichtung des Eigenbetriebs Hanse-Kinder, die Errichtung der Pflege-Tochter Sophi, die Abschaffung der Eintrittsgebühren im Strandbad Eldena und die Stärkung der Bürgerbeteiligung durch die Einführung der OTV-Budgets.

Einen Verlust von politischer Kultur in den Diskussionen beklagt Frank Hardtke von der Kompetenz für Vorpommern: „Es herrschte oft Respektlosigkeit vor der Meinung anderer, oftmals bewusste Irreführung und Schaffung von eigentlich nicht gegebenen Problemen durch Einzelne, nur um sich selbst in der Bürgerschaft und den Medien als „Heilsbringer“ darzustellen“, kritisiert er. „Auch bei unstreitig notwendigen Maßnahmen im Kultur und Bildungsbereich muss die Finanzierbarkeit von Projekten diskutiert werden dürfen., ohne als „Verhinderer“ gebrandmarkt zu werden.“ Als Erfolge bewertet die Fraktion unter anderem den Kompromiss mit dem Betreiber des Campingplatzes in Eldena, die Schaffung von Beamtenstellen in der Stadtverwaltung, die Theaterreform, sowie der Beschluss zum Bau der neuen Schule an der Scharnhorststraße –in einem finanziell vertretbaren Rahmen. „Die Vermarktung des letzten „Sahnestück“ der Stadt für eine Wohnbebauung einem auswärtigen Unternehmen an die Hand zu geben und dies bei einem von vielen objektiven Dritten rundweg als nicht machbar abgelehnten Konzept, war ein schwerer Fehler, den wir erkannt haben aber nicht verhindern konnten“, so Hardtke.

Das Projekt „Wohnquartier Hafenstraße“ sieht die Kompetenz als Mißerfolg.

Auch die Bürgerschaftspräsidentin Birgit Socher erinnert sich lebhaft an die vergangene Legislaturperiode und die zum Teil ungewöhnlichen Aufgaben, die es zu lösen galt. „Noch in der Sommerpause 2014 sind wir mit einer Sondersitzung zum Thema Theaterreform gestartet“, so Birgit Socher. „Aufgrund des hohen Interesses mussten wir in den Kaisersaal ausweichen, um genügend Platz zu haben.“ Obwohl ihr die Verabschiedung des ehemaligen Oberbürgermeisters Arthur König ( CDU) und die Amtseinführung seines Nachfolgers Stefan Fassbinder (Grüne) in positiver Erinnerung ist, hatte diese Zeit auch ihre Tücken. Die verrutschte Fußmatte eines Wahllokals sorgte im Mai 2015 für Ärger. Der in der Bürgermeister-Stichwahl hauchdünn unterlegene Jörg Hochheim ( CDU) zog vor Gericht, auch Birgit Socher musste aussagen. „Diese Zeit war emotional sehr belastend“, sagt sie rückblickend. „Hoch sensibel waren auch die Sondersitzungen zu den Themen Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende und natürlich zur Thematik ,Ernst Moritz Arndt’.“ Besonders wichtig waren in ihren Augen die Beschlüsse zu notwendigen Bauvorhaben, unter anderem zum Neubau der Erwin-Fischer-Schule und des Stadtarchivs sowie des Life Science Centers oder zum Campus an der Osnabrücker Straße.

Als wichtige politische Erfolge seiner Fraktion sieht Axel Hochschild ( CDU) die Verhinderung der Pachtzinserhöhung für Kleingärtner und dass die „Fehlentscheidung“ zum Campingplatz in Eldena von Rot-Rot-Grün rückgängig gemacht wurde. Besonders freue er sich darüber, dass es nach dem Weggang von so vielen guten Leuten wie Jörg Hochheim, Dietger Wille, Sandra Schlegel und Fred Wixforth gelungen sei, mit Jeannette von Busse ( CDU) eine kluge und kompetente Fachfrau als Bausenatorin in die Verwaltung zu holen. Sein größter Wunsch: eine bessere Personalpolitik in der Verwaltung. „Der Weggang von guten Leuten muss aufhören.“ Zudem wünsche er sich, dass die politische Lagerbildung in der Bürgerschaft aufhöre. „Die Bürger interessiert, wann Straßen gebaut und Radwege saniert werden. Die Bürger wollen aber kein gendergerechtes Geschwafel über Lichtverschmutzung hören.“ Die neue Bürgerschaft sollte nach dem Motto arbeiten „Suchet der Stadt Bestes.“

Besonders eingeprägt haben sich dem Grünen-Fraktionsvorsitzen Alexander Krüger die vielen knappen Entscheidungen bei wichtigen Themen. „So etwa beim B-Plan 55, dem Klimaschutz-Masterplan oder dem neuen Schulzentrum am Ellernholzteich“, so Krüger. Positiv wertet er unter anderem die Einführung des Recup-Bechers, der Erhalt der Wiese am Museumshafen, die Einführung von mehr Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung durch Workshops und den Bau der IGS Fischer. Viele dieser Erfolge würden eine Grüne Handschrift tragen, zeigt er sich zufrieden. „Zu guter Letzt gab es in dieser Legislaturperiode eine Sternstunde für den Greifswalder Sport: fraktionsübergreifend hat die Bürgerschaft die Sportförderrichtlinie einstimmig beschlossen.“ Geärgert habe sich seine Fraktion über die Arbeit der Bausenatorin Jeannette von Busse. „Sie scheint durch viele Nebentätigkeiten außerhalb Greifswalds nicht mit genug Nachdruck an den wichtigen Themen der Stadt zu arbeiten.“

Über mehr Unterstützung für die Stadtteile, freut sich Jörn Kasbohm ( Die Linke) „Zu erleben, wie das OTV-Budget in den einzelnen Stadtteilen angenommen wurde und somit ein weiterer Baustein gesetzt wurde, Aktivitäten und das Leben in den Stadtteilen zu fördern, das finden wir schon denkwürdig.“ Auch die Entwicklung im Bereich der Kitas und Schulen begrüßt er sehr. „Wir sind richtig stolz, unseren Beitrag geleistet zu haben, dass wir in Greifswald im Bereich Kita-Neubau und vor allem Schulneubau ein gutes Stück vorwärts kommen.“ Bei der Beteiligung der Einwohner am politischen Geschehen seien durch die Beiräte gute Erfolge erzielt worden, die Gründung des Pflegedienstes Sophi sei ein weiterer Meilenstein. Alles perfekt also? „Die Entwicklung der Diskussionen in der Stadt um die Namensablegung bei der Universität Greifswald ist in der Tat ein Prozess, über den wir noch reichlich nachzudenken haben“, meint Kasbohm. „Diskussionen sollen ruhig lebhaft sein, aber sie dürfen eine Stadt nicht derart polarisieren. Daran haben wir alle noch zu arbeiten.“

Bürgerschaft 2014 -2019 in Zahlen In 32 Sitzungen und neun Sondersitzungen fasste die Bürgerschaft bis heute 854 Beschlüsse und setzte sich mit 58 Informationsvorlagen und 47 Prüfberichten auseinander. Dazu kommen 346 Beschlussfassungen im Hauptausschuss. Dafür investierten die zuletzt 43 Mandatsträger und nicht zu vergessen die 143 sachkundigen Einwohner viel Zeit: Rund 9056 Minuten Sitzungszeit sind in den vergangenen fünf Jahren zusammengekommen, das macht sechs durchgehende Tage, sechs Stunden und 56 Minuten.

Anne Ziebarth und Martina Rathke