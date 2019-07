Greifswald

Zehn Prozent aller Menschen weltweit leiden bereits an chronischen Nierenerkrankungen. In Vorpommern sind es sogar 17 Prozent. Der Nordverbund Niere „Save the Kidney“ will Medikamente und neue Behandlungsmöglichkeiten zur Behandlung von Nierenerkrankungen finden. Denn Medikamente fehlen bislang.

Spiritus Rector ist die Greifswalder Anatomieprofessorin Nicole Endlich. Unterstützung kommt von Landrat Michael Sack ( CDU). „Er hat uns drei Stunden besucht und sehr qualifizierte Fragen gestellt“, informiert Endlich. Der Landrat sei sehr beeindruckt gewesen und wolle sich bei diesem Projekt engagieren, bestätigt dessen Sprecher Achim Froitzheim.

Sack regte an, dass Endlich ein Projekt zur Prävention von Nierenerkrankungen ausarbeitet und ihm vorstellt, an dem neben Kollegen der Greifswalder Unimedizin auch Hamburger Nierenexperten mitwirken. „Vorbeugen ist wichtig“, so die Professorin. „Vor allem dort, wo wie bei den Nieren heilen nicht möglich ist.“

Das Nierenprojekt soll Teil eines größeren Vorhabens sein, das sich auf Initiative von Sack mit der Prävention von Erkrankungen von Kindern bei Einbeziehung der Eltern befasst.

Eckhard Oberdörfer