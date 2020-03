Heringsdorf

Harte Worte, klare Ansage: In der Debatte um die Abriegelung der vorpommerschen Ferieninseln meldet sich nun auch Laura Isabelle Marisken (parteilos), Bürgermeisterin von Heringsdorf, der größten Gemeinde auf Usedom zu Wort.

Sie schließt sich der Forderung vieler ihrer Amtskollegen nach Schließung von Usedom, Rügen und Hiddensee an – außer für Bewohner mit Erstwohnsitz und hier Arbeitende. Auch Tagestouristen aus MV, die aktuell noch dürfen, soll es danach verboten sein, auf die Inseln zu kommen.

Marisken : Noch viele Urlauber von außerhalb auf den Inseln

Marisken hat diese Forderung am Samstag auch mit einem persönlichen Schreiben an Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) untermauert. Gegenüber der OZ fordert sie Cojones (spanisch für Eier/Hoden) vom Innenminister. Und zwar sowohl bei einer Abschottung gegenüber den eigenen Landesbewohnern als auch bei der Durchsetzung, dass sich wirklich keine Urlauber mehr aus anderen Bundesländern auf den Inseln aufhalten. Marisken befürchtet, dass dies noch in vielen Fällen so ist, obwohl ein Verbot für Gäste von außerhalb MVs seit Freitag gilt. Sie fordert das Land auf, vor Ort genau zu kontrollieren.

„In der derzeitigen Lage ist es aus meiner Sicht zwingend erforderlich, klare Entscheidungen zu treffen und auch wie angekündigt umzusetzen“, schreibt die Heringsdorfer Bürgermeisterin. Und weiter: „Der Versuch einer zwei- bis dreitägigen teilweisen Abriegelung unserer Insel (Anfang vergangener Woche, die Redaktion) kostete Ressourcen, führte aber aufgrund der Inkonsequenz seiner Umsetzung nicht zum gewünschten Erfolg. Wir Insulaner brauchen Klarheit! Getätigte Aussagen müssen Bestand haben. Ansonsten machen sich politische Verantwortungsträger unglaubwürdig.“

Bürgermeisterin: Tragen alles Erforderliche mit im Kampf gegen Corona

Marisken betonte: „Wir Insulaner sind bereit, alles Erforderliche mitzutragen im Kampf gegen das Corona-Virus. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, darf in dieser Situation nicht gelten. Es sind Cojones gefragt und nicht Show of Force (Machtdemonstrationen, d.Red.).“

Das Land plant derzeit nicht, die Inseln extra abzuriegeln, da seit Freitag gilt, dass sich nur noch Bürger aus MV (1,6 Millionen Menschen) im Landesgebiet frei bewegen dürfen. Urlaubern aus anderen Bundesländern ist es bis auf Weiteres untersagt, in den Nordosten einreisen – selbst wenn sie hier einen Zweitwohnsitz haben.

Von Alexander Loew