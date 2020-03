Rügen, Usedom und Co. wegen Corona dichtmachen? Darum ist Landrat Sack dagegen

Zinnowitz

Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Rügen, Hiddensee und Usedom vom Land ihre eigene Abriegelung erwirken. Neben Gästen aus anderen Bundesländern soll es auch Einwohnern aus Mecklenburg-Vorpommern verboten sein, sich auf den Inseln zu bewegen, so die Forderung. Dies soll nur noch dürfen, wer dort seinen Erstwohnsitz hat oder arbeitet.

Die OZ sprach über den Vorstoß mit Michael Sack ( CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald, in dessen Hoheitsgebiet Usedom liegt.

OZ: Herr Sack, unterstützen Sie die Bürgermeister, Touristiker und Einwohner in ihrer Forderung nach kompletter Abschottung?

Michael Sack: Das ist ein schwieriges Thema, weil die Prozesse so dynamisch sind. Ich denke, entscheidend war es, abzusichern, dass keine Urlauber mehr aus anderen Bundesländern in unsere Seebäder kommen, vor allem aus den Risikoregionen. Am vergangenen Wochenende sah es in einigen Insel-Orten ja schon aus wie in der Hochsaison. Mit der zwischenzeitlichen Sperrung der Inseln und der Anweisung zur Abreise der Urlauber von außerhalb bis Ende der abgelaufenen Woche haben wir das erreicht. Die Inseln sind jetzt leer.

Nun ist aber wieder Wochenende und die Insulaner fürchten, dass erneut Tausende Gäste kommen - zumindest für einen Tagesausflug - und Viren mitbringen. Auch in MV gibt es ja 1,6 Millionen Einwohner und die dürfen sich im Land weiter frei bewegen.

Ja, aber da muss man differenzieren. Wir sind in unseren Krisenstäben ständig im Gespräch mit den Fachleuten aus der Universität und werten die Meldedaten aus. Innerhalb unserem Landkreis gibt es im Grunde noch keine Ansteckung unter den Einwohnern selbst – bisher sind die Fälle importiert oder betreffen Rückkehrer. In anderen Bundesländern, deren Einwohner nun nicht mehr anreisen dürfen, ist das schon anders. Wie viele Touristen das Virus schon in sich hatten, als sie bei uns waren, wissen wir nicht.

Das heißt: Für den Usedomer oder Rüganer ist es kein so hohes Risiko, wenn ein Greifswalder, Stralsunder oder Demminer auf die Inseln kommt. Noch eher ist für den Greifswalder, Stralsunder oder Demminer gefährlich, auf die Insel zu kommen, weil bis vor kurzem noch so viele Urlauber von außen dort waren.

Das wichtigste ist daher für alle: körperlicher Abstand. Es ist ein Unterschied ob man am Strand spazieren geht oder in Gruppen zusammen sitzt – ob auf den Inseln oder dem Festland.

Wäre es nicht besser, wenn gar keiner mehr aus „Zerstreuung“ oder um frische Luft zu schnappen durch die Gegend reist, sondern das einfach mit Platz und viel Abstand in seinem Bereich macht?

Natürlich, wir werben ja auch dafür, möglichst zu Hause zu bleiben. Und sehr viele Menschen beherzigen das. Aber es geht um Verhältnismäßigkeit und bei einer kompletten Abriegelung schränken Sie immer mehr Freiheiten ein. Zudem wäre die Abriegelung der Inseln dafür ja nicht die Lösung. Da muss man abwägen, ob das schon geboten ist.

In welchen Punkten?

Wenn Sie die Inseln komplett abriegeln, kann der Wolgaster keinen dringenden Besuch mehr in Zinnowitz machen. Und der Stralsunder nicht in Altefähr, selbst wenn das Risiko relativ gering ist. Und Sie haben einen enorm hohen Personalaufwand, das durchzusetzen – obwohl die Kraft in anderen Bereichen im Moment vielleicht sinnvoller eingesetzt ist.

Wir müssen zum Beispiel auch erst mal wirklich sicherstellen, dass kein Urlauber mehr von außerhalb einreist. Dazu ist es wichtig, wirklich alle Straßen, die ins Land führen, genau zu kontrollieren und auch auf den Inseln zu schauen, ob tatsächlich keiner mehr von außen da ist.

Die Zahl der bestätigten Fälle hat sich in MV von letzten Sonntag mit gut 50 Infizierten innerhalb von wenigen Tagen auf knapp 200 fast vervierfacht. Das klingt doch aber auch nach Dynamik innerhalb unseres Landes.

Wie gesagt, die meisten Fälle lassen sich bisher auf Ansteckungen außerhalb unseres Landes zurückführen und die jetzt Erkrankten sind isoliert. Das nur, um etwas Sachlichkeit in die Debatte zu bekommen. Wir bewerten die Lage aber natürlich täglich und sogar stündlich neu. Von daher kann es sein, dass stärkere Einschränkungen noch nötig werden. Dann aber wahrscheinlich für alle Regionen im Land und nicht nur für die Inseln.

