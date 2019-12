Mehr Busse von Greifswald nach Friedrichshagen?

Greifswald

Die Bürgerschaft kann Weichen für die vom Friedichshäger Ortsrat geforderte Abendverbindung mit einem Bus stellen. Per Beschluss kann sie die Stadt ermächtigen, dass diese die Verkehrsbetriebe Greifswald ( VBG) damit beauftragt. Dann würde werktags um 18 Uhr ein Bus vom Volksstadion in den Ortsteil und zurück fahren, sagt Geschäftsführer Henrik Umnus. Allerdings unter einer Voraussetzung: Da der Kreis ist für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuständig ist, ist ohne ihn keine Auftragserteilung möglich. OB und Landrat können indes nicht per Handschlag Henrik Umnus beauftragen. „Die Leistung muss europaweit ausgeschrieben werden“, so Sprecherin Steffi Borkmann.

Vor allem Schüler würden profitieren

Kann also gut sein, dass ein anderes Unternehmen als die VBG die Linie bedient, wenn die Bürgerschaft beschließt und der Kreis „Ja“ sagt. Wunsch des Ortsrates sind möglichst ab dem Sommer werktags vier statt bisher drei Verbindungen. Denkbar sei auch die Verlagerung der bisher möglichen Fahrt mit einem Rufbus von der Mittagszeit in die Abendstunden, heißt es in der Vorlage für die Bürgerschaft. Dank der neuen Verbindung könnten Friedrichshäger Schüler Termine am Nachmittag in der Kernstadt wahrnehmen. Die Kosten für den Einsatz eines Kleinbusses werden auf 5.600 Euro im Jahr geschätzt.

Bisher wurde Bus nur zwei Mal gerufen

Die Nahverkehrsplanung des Kreises sieht eine Abendlinie nicht vor. Der letzte Kleinbus fährt Montag bis Freitag auf der Linie 2 um 15.29 Uhr ab Volksstadion und von dort wieder 15.42 bis Wiecker Brücke. Das Angebot eines Rufbusses in der Mittagszeit fand in Friedrichshagen so gut wie kein Interesse. „Wir hatten im April 2019 zwei Bestellungen von je einem Nutzer und im Juli eine Bestellung und einen Nutzer“, informiert Umnus. „Der Rufbus ist als zusätzliche Verbindung vor allem für Senioren am späten Vormittag konzipiert.“

Linie wird nach Schönwalde II verlängert

Er hat eine gute Nachricht für die Friedrichshäger. „Mit dem neuen Fahrplan fährt ab 15. Dezember der Bus um 7 Uhr ab Friedrichshagen bis Schönwalde II, damit wird die Verbindung zum Humboldtgymnasium entscheidend verbessert. Nachmittags fährt er 15.25 Uhr ab Schönwalde II zurück.“

Mehrheit der Schüler kauft beim Anklamer Verkehrsbetrieb

Umnus hat noch eine Bitte: Aktuell beantrage die große Mehrheit der Schüler ihre Schülerausweise beim Anklamer Verkehrsbetrieb AVG), um den Bus nach Lubmin zu nutzen. Die Schüler muss das Greifswalder Unternehmen befördern, bekommt dafür aber nichts. Umnus wünscht sich, dass bei einer Ausweitung der Verbindung von Greifswald nach Friedrichshagen die Schüler ihr Schülerausweis auch bei den VBG und nicht der AVG beantragen.

Ortsrat will für Abendlinie werben

Insgesamt werde die Linie nach Friedrichshagen wenig genutzt, der beauftragte Subunternehmer setze teilweise Taxen ein. Im Einzelfall sei es vorgekommen, dass nicht nur Kinder das Taxi nutzten und nicht alle mitgenommen wurden, bestätigt er. Dann sei ein zweites Mal gefahren worden.

Im Bauausschuss apellierte Jörn Kasbohm (Linke), sich nicht von den niedrigen Fahrgastzahlen abschrecken zu lassen. „Wir müssen Automatismen aufbrechen“, sagte er. „Der Ortsrat will intensiv für die Linie werben.“

Von Eckhard Oberdörfer