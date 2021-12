Rostock

Das flexible Rufbus-System „Ilse“ im Osten Mecklenburg-Vorpommerns erfreut sich wachsender Nachfrage. Das Fahraufkommen habe sich im zurückliegenden Jahr fast verdoppelt, teilte die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) am Dienstag mit. Rund 2500 Menschen seien auf mehr als 2000 Touren gefahren worden.

Die Busse verkehren seit dem Sommer nicht nur in Teilen des Landkreises Vorpommern-Greifswald, sondern auch in Teilen des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte. Somit entfalle das Umsteigen bei Fahrten im Raum Demmin, Demminer Land, Dargun, Friedland und Woldegk. In Vorpommern-Greifswald sind die Busse in den Amtsbereichen Peenetal/Loitz, Jarmen/Tutow, Torgelow-Ferdinandshof und Strasburg-Pasewalk unterwegs. Es handelt sich nach eigenen Angaben damit landesweit um das erste Angebot, das über Landkreisgrenzen hinausgeht. Wochentags ist der „Ilse“-Bus laut VVG von 8 bis 18 Uhr unterwegs. Er kann telefonisch oder übers Internet gerufen werden, eine Stunde vorher sei in der Regel ausreichend.

Auch in anderen Landesteilen sind Rufbusse unterwegs. Laut Koalitionsvertrag von SPD und Linke soll ein landesweites Rufbus-System eingeführt werden. Der Name „Ilse“ steht für Integrierte Leitstelle Erweiterung.

Von dpa