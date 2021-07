Rummel geht für Schausteller wie Kurt Meisel aus Bandelin wieder weiter

Greifswald

Die Gondeln des „Breakdancers“ drehen sich in voller Geschwindigkeit. Vom Autoscooter aus dröhnt das Lied „Everytime we touch“ von Cascada über das Gelände, auf dem sich sonst der Wochenmarkt befindet. Die etlichen Besucher der kleinen Festmeile am Rande der Stralsunder Wallensteintage ziehen an diesem Nachmittag von Bude zu Bude, um Preise beim Schießstand zu ergattern oder um Zuckerwatte, Popcorn und Eis zu kaufen.

Unterbrochen wird die Rummel-Atmosphäre alle paar Minuten von lautem Geschrei, das aus einer Höhe von 28 Metern auf das Festgelände herunterschallt. Verantwortlich dafür ist Kurt Meisel – oder besser gesagt, das Fahrgeschäft „Ultimate“, das der Schausteller aus Bandelin seit zwei Jahren betreibt.

Eine Absage nach der anderen für die Schausteller

Das Fahrgeschäft verfügt über 16 Plätze, die in Viererreihen aufgeteilt sind. Durch die 5G-Beschleunigung im freien Fall sorgt der schaukelnde „Ultimate“ nicht nur für lautstarkes Gekreische, sondern auch für verzerrte Gesichter bei den Fahrgästen, die sich am höchsten Punkt in einem 120-Grad-Winkel befinden.

In der fünften Generation betreibt Kurt Meisel Karussells auf Volksfesten, Jahr- oder Weihnachtsmärkten. Seine Eltern, berichtet der 48-Jährige, hätten damals noch Holzschiffsschaukeln betrieben, in denen man aus eigener Kraft im Stand vor und zurück wippen konnte. Diese Schaukel-Tradition setzt auch Meisel fort. Mehrere Fahrgeschäfte hat er schon vertrieben. Im Oktober 2019 investierte er in den „Ultimate“. Doch dann kam die Pandemie. Hinter den Schaustellern liege eine „sehr harte Zeit“, sagt Meisel: „Wir hatten 2019 noch den Weihnachtsmarkt mitgemacht, danach war die Saison mit 25 Veranstaltungen verplant. Im März 2020 kam dann eine Absage nach der anderen.“

Weihnachtsmärkte gehören zum Hauptumsatz

Drei größere Veranstaltungen liegen nun wieder hinter Meisel. Weitere sind demnächst in Neubrandenburg, Rostock, Anklam und Leipzig geplant: „Wir müssen aber immer noch gucken, ob denn auch alles überhaupt stattfindet.“ Es sei zwar ein tolles Gefühl, wieder unterwegs zu sein, sagt der Schausteller, der gebürtig aus Nürnberg stammt und seit 25 Jahren in Vorpommern lebt, „aber es ist nach wie vor perspektivlos. Alles ist derzeit ungewiss und funktioniert nur auf Zuruf.“

Als Unternehmer konnten auch Schausteller wie Kurt Meisel Ende 2020 Corona-Hilfen beantragen. „Vater Staat war großzügig. Die 75-Prozent-Hilfen, die wir für November und Dezember erhalten haben, kamen genau in der Zeit, wo wir sonst auf den Weihnachtsmärkten stehen und somit auch die Hauptumsätze haben.“ Dennoch hätte er zwischendurch an die Ersparnisse herangemusst.

Mit Sorge blickt Kurt Meisel auf das diesjährige Hauptgeschäft im Dezember. „Wenn ich die Nachrichten lese, wird mir angst und bange, dass die Weihnachtsmärkte wieder ausfallen.“ Attraktiv für Schausteller seien diese vor allem, weil sie vier Wochen an einem Ort stehen und der Auf- sowie Abbau deshalb nur einmalig getätigt werden muss, erklärt Meisel. Doch auch die Sommermonate seien eine lukrative Zeit für Schausteller.

Schausteller müssen aktuell flexibler sein als sonst

Meisel und seine Kollegen führen ein Leben auf Tour. Wenn sie unterwegs sind, schlafen sie in Wohnwagen – auch in den Wintermonaten. Die Route vieler Schausteller gleicht einer Tournee. „Wir müssen die Tour so aussuchen, wie wir die Zusagen erhalten. Wir haben auch immer feste Plätze. Diese versuchen wir immer in die Tournee mit einzupassen.“

Der Schausteller-Job sei ein Allround-Beruf, sagt Meisel: „Man muss von allem ein bisschen Ahnung haben.“ Trotz Corona habe er nie daran gedacht, seinen Job aufzugeben: „Zur Zeit müssen wir eben noch vielseitiger sein“, sagt Meisel. Seine Kindheit in der Schausteller-Branche beschreibt er als „spannende Zeit. Ich war immer wieder in einer neuen Stadt, auf einer neuen Schule mit neuen Freunden. Klar, damit muss man zurechtkommen, aber wenn man es nicht anders kennt ...“ Durch den Beruf, der für Meisel eher einer Berufung gleicht, habe er in ganz Deutschland Freunde.

Zwischen 600 000 bis 700 000 Euro kostet ein Fahrgeschäft, wie Meisel es derzeit besitzt. Hinzu kommen Kosten für Wartungsarbeiten, die meist Anfang Januar durchgeführt werden. Doch warum hat er sich gerade für dieses Fahrgeschäft entschieden? „Wir gucken uns um und schauen, welche Fahrgeschäfte es bereits hier gibt und welche nicht.“ Auch Testen gehöre selbstverständlich vor dem Kauf dazu: „Wir müssen natürlich sichergehen, dass es eine Fahrt ist, bei der die Leute wiederkommen. Wenn die Leute rausgehen und ihnen wird schlecht, steigen sie da garantiert nie wieder ein.“ Und das wäre natürlich auch schlecht fürs Geschäft.

Von Christin Lachmann