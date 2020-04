Run auf die Greifswalder Friseursalons

Greifswald

Ein Friseurtermin in der kommenden Woche? Können Sie vergessen! Der Bedarf der Greifswalder und Greifswalderinnen nach Ansatzfarbe, Welle oder einem Haarschnitt ist so hoch, dass die Salons auf Wochen ausgebucht sind. „Seit dem Tag, an dem bekannt wurde, dass wir am 4. Mai vielleicht wieder öffnen, gehen bei uns Anfragen ein“, berichtet zum Beispiel Daniela Weider vom Friseursalon Haarzeit. „Wir sind die nächsten drei Wochen ausgebucht. Die Stammkundschaft freut sich schon sehr. Ich denke, sie werden auch Verständnis für die Situation mitbringen.“ Denn die Kunden werden es sich in den Salons der Hansestadt nicht wie sonst üblich mit einigen Zeitschriften im Wartebereich bequem machen können, denn gewartet wird draußen. Haarewaschen ist ein Muss, es gilt Mundschutzpflicht.

Online-Buchungssystem hat sich bewährt

Das hält die Kunden aber nicht davon ab, die Friseursalos zu stürmen. „Wie groß die Nachfrage wird, werden wir erst am Montag erfahren“, sagt Nadica Shabo, Salonleiterin beim Frisörsalon Melika. „Über unser Online-Buchungssystem sind allerdings schon viele Termine vergeben worden. In der kommenden Woche ist jedenfalls nichts mehr frei, die Woche danach ist ebenfalls so gut wie voll.“ Die hygienischen Einschränkungen bereiten ihr keine Sorge, man sei gut aufgestellt, höchstens die veränderten Bedingungen für die Kunden. „Eltern zum Beispiel können nicht mehr neben ihrem Kind sitzen, sondern müssen eben draußen warten“, sagt Nadica Shabo. „Das ist schon traurig.“ Trotzdem freut sie sich riesig auf den Start und hat großes Verständnis für die Kunden, die nun den Friseurbesuch nicht mehr abwarten können. „Sicherlich ist es unangenehm, wenn man sonst gewohnt ist, alle paar Wochen zum Frisör zu gehen“, sagt sie. „Aber wir sind doch alles Menschen und es gibt Schlimmeres, als einen rausgewachsenen Haarschnitt.“

Freie Termine erst wieder in drei Wochen

Bei Friseurmeisterin Katrin Bernstein in Gützkow klingelte sich das Telefon in den vergangenen Tagen heiß: „Die nächsten freien Termine gibt es bei mir erst nach dem 22. Mai“, sagt sie. Aufgrund der großen Nachfrage habe sie entschieden, ihren Salon ab Montag werktags von 6 bis 20 Uhr zu öffnen. Vor der wochenlangen Schließung begann ihre Arbeitszeit immer erst um 8 Uhr in der Frühe. „Meine Mitarbeiterin und ich arbeiten dann zeitlich versetzt“, so Bernstein. Herren und Kinder werden in Kauf nehmen müssen, dass nur Nassschnitte vorgenommen werden. „Das schreibt die Verordnung jetzt vor“, sagt sie. Auch Händedesinfektion und Mund-Nasen-Schutz seien erforderlich. Deshalb habe sie Desinfektionsmittel bereitstehen und selbst Masken genäht – für Kunden, die eventuell noch keine haben.

Von Anne Ziebarth und Petra Hase