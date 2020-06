Rund 1,5 Millionen Euro Schaden nach Brand im Loitzer Sägewerk

Ein Großbrand verursacht im vorpommerschen Loitz einen enormen Schaden. Das Hauptlager eines Sägewerkes geht in Flammen auf, die Rauchwolke ist bis Stralsund zu sehen. Ist das Feuer bei Reparaturarbeiten entstanden?

Am Dienstagabend hat es in einem Sägewerk in Loitz gebrannt. Dabei ist ein schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Quelle: Raik Mielke