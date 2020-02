Rund 180 Gäste feiern beim Ball der OZ auf Usedom

Heringsdorf

Zum sechsten Mal wird der Ehrenamtspreis der Achterkerke Stiftung für Kinder am Abend vergeben. Er ist mit 4000 Euro Preisgeld verbunden. Gleichzeitig wird noch eine Anerkennung in Höhe von 1000 Euro vergeben. Beides wird jeweils zwei Mal vergeben – für den Bereich Insel Usedom/ Wolgast und für den Bereich Greifswald und Umland. Denn auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern stiften zwei Auszeichnungen. Die Verleihung findet im Rahmen des siebten OZ-Balls in Heringsdorf auf Usedom statt.

Beworben haben sich der Schulförderverein „Rückenwind“ der Freien Schule Zinnowitz, der Heinrich-Heine-Schulverein Karlshagen, der Grundschulförderverein „Lütte Sprösslinge“ Lassan und Förderverein der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom sowie der Hort Heringsdorf.

Aus der Region Greifswald haben sich beworben die Computer AG der Peenetal Grundschule Görmin und der Schulförderverein der Regionalen Schule Caspar David Friedrich in Greifswald.

Insgesamt 180 Gäste aus Politik, Sport, Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Gesellschaft werden zu dem Fest im Kaiserbädersaal erwartet. Das Martim Hotel hat sich auch in diesem Jahr viele Köstlichkeiten überlegt. Unter anderem gibt es Maispoulardenbrust mit einer Kräuterfarce, Filet vom schwarzen Heilbutt und den Klassiker –ganzes gebackenes Wildschwein. Ein Tier bringt da im Rohzustand schon mal 50 Kilogramm auf die Waage.

Für diejenigen, die es lieber süß mögen, gibt es zwei Schokoladen-Brunnen, eine dreistöckige OZ-Torte und fein geschnitzte Wassermelonen. Nachdem die Ehrungen und Anerkennungen vergeben sind und sich alle am reichhaltigen Buffet gestärkt haben, soll der Ball seinem Namen alle Ehre machen. Es darf getanzt werden.

Von Cornelia Meerkatz und Manuela Wilk