Runder Tisch zu Greifswalder Wohnprojekt gescheitert

Greifswald

Das Bangen der Bewohner der Gebäude auf dem Grundstück Stralsunder Straße 46 geht weiter. Dort gibt es seit 22 Jahren das Wohnprojekt Haus der Kultur und Bildung (HKB). Hauptmieter ist der Pfadfinderbund. Die Eigentümerin, die das Gelände nach der Wende zurückerhielt, ist verstorben. Ihre Erben und Söhne wohnen nicht in Greifswald. Aus für sie nicht nachvollziehbaren Gründen sind die 30 Bewohner – sie gründeten dafür eine GmbH – bei ihnen mit ihrer Kaufofferte trotz eines am gutachterlichen Wert orientierten Angebot gescheitert.

Eine Bewohnerin der Steinbeckervorstadt bestätigte OZ, dass sie sich für das Grundstück interessiere. Was sie vorhat und ob die Pfadfinder auf Dauer bleiben können, wolle sie nicht sagen. In Greifswald ist die Nachfrage nach Immobilien größer als das Angebot. Die Steinbeckervorstadt liegt ganz nahe an der Innenstadt. Die etwa 30 HKB-Bewohner kämpfen um ihr Projekt. Sie haben sogar Unterstützung bei Mitgliedern der Landesregierung gefunden, berichten sie. Ein Gespräch mit der Kaufinteressenten in sollte die Lösung bringen.

„Bischof Tilman Jeremias ist gebeten worden, kurzfristig einen ,Runden Tisch’ zu initiieren“, informiert dessen Sprecherin Annette Klinkhardt. Alle Beteiligten sollten zu einem produktiven Gespräch zusammenkommen, darunter die Interessenten für den Erwerb des Objekts. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder Grüne) habe für solch ein moderiertes Gespräch in seinem Beisein das Rathaus als neutralen Ort angeboten. „Im Sinne einer „Kirche für die Stadt“ wollte der Bischof gerne seinen Teil dazu beitragen, ein Ergebnis zu finden, mit dem alle Beteiligten leben können“, so Klinkhardt. Leider sei das Gespräch nicht zustande gekommen.

Von Eckhard Oberdörfer