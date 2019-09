Ryck-Jump am Museumshafen – OB verliert Wette

Greifswald

Drei, zwei, eins – und zack in den Ryck! Mit einem viel bejubelten Sprung in den Fluss, dem Ryck-Jump, endete am Sonnabendnachmittag im Museumshafen der 2. Greifswalder Aktionstag „Lebendiger Ryck“. Knapp 40 Kinder und Erwachsene folgten bei spätsommerlichen Temperaturen und unter den Blicken vieler Schaulustiger der Aufforderung zu diesem kleinen Spektakel. Nicht genug für Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Hatte er doch wie beim ersten Aktionstag vor zwei Jahren gewettet, dass sich 50 Mutige für den Ryck-Jump finden. Dann wollte er auf dem Weihnachtsmarkt an einem Nachmittag kostenlos Glühwein und alkoholfreien Punsch ausschenken. Sei’s drum. Auch wenn die erhoffte Teilnehmerzahl nicht erreicht wurde, will er sich im Dezember dennoch spendabel zeigen, versprach er. Auch 2017 wurde die Zahl 50 nicht geknackt. Die Wette galt trotzdem als gewonnen, weil alle 28 Mitstreiter damals ein zweites Mal in das kühle Nass eintauchten.

Ryck-Jump Aktionstag Lebendiger Ryck Quelle: HGW

Auftakt des Aktionstages, veranstaltet von der Hansestadt Greifswald in Kooperation mit der Universität Greifswald und vielen weiteren Institutionen, Vereinen und Initiativen, war am Morgen ein ganz anderer bewegender Moment: Unter dem Motto „Waldorf bewegt – auch gegen den Strom“ startete um 10 Uhr auf dem Ryck ein Drachenboot mit Schülern der Freien Waldorfschule Greifswald. Ihr Ziel ist Berlin. Sechs Tage lang paddeln sie über rund 400 Kilometer Wasserstraße bis zur Hauptstadt, wo am Donnerstag eine große Party mit tausenden Gästen aus Anlass des 100. Jubiläums der Waldorfschulen weltweit steigt. Hunderte Gäste, darunter viele Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde feuerten das Drachenbootteam im Museumshafen an, das nach etwa 20 Kilometern erstmals von einer zweiten Mannschaft abgelöst wurde. 200 Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 sowie Lehrer und Eltern beteiligen sich bis Donnerstag an der ungewöhnlichen Paddeltour.

Ryck-Jump Aktionstag Lebendiger Ryck Quelle: HGW

Der Aktionstag hielt aber auch darüber hinaus jede menge Spaß und Unterhaltung bereit: Exkursionen, Müll sammeln, Wassersport- und zahlreiche Mitmachangebote standen auf dem Programm rund um den Heineschuppen in der Museumswerft.

In den Mittagsstunden wurde das 1. Greifswalder Solarbootrennen ausgetragen. 25 Boote traten gegeneinander an. Gebaut wurden die rund 30 Zentimeter langen Modelle von Jugendlichen der IGS Erwin Fischer, der Caspar David Friedrich Schule, vom Humboldt- und vom Jahn-Gymnasium sowie vom Ostseegymnasium. Die rund 80 Schüler der 5. bis 11. Klasse fertigten die Boote im Unterricht oder in Projektkursen an. Die Bausätze für den Solarantrieb, bestehend aus Solarzelle, Motor und Propeller, wurden durch die Stadtverwaltung kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach mehreren Vor- und Zwischenläufen wird schließlich der Sieger ermittelt. Die drei schnellsten und das kreativste Boot werden prämiert.

Nach zwei Stunden Wettkampf stand der Sieger fest: Das schnellste Boot trug den Namen „Frenning I“ und wurde vom Team des Humboldtgymnasiums gebaut. Platz 2 holte sich Tooolbars vom Jahngymnasium, gefolgt von „Titanic“ von der Fischerschule. Einen Sonderpreis ergatterte sich Justin Brüske von der Caspar-David-Friedrich-Schule mit seinem Boot Party Liner, das er zusammen mit seinem Freund Tim Gruber erbaut hatte. Es überzeugte die Jury mit integrierten Boxen und einem Soundsystem.

Wer gewinnt das Solarbootrennen am Aktionstag Lebendiger Ryck? Quelle: HGW

Von Petra Hase