Greifswald

Ein bei Spaziergängern und Hundebesitzern beliebter - allerdings illegaler - Übergang über den Ryck existiert nicht mehr. Nahe der Steinbeckerbrücke wird seit Freitag das alte Wehr abgerissen, mit dem seit den 1920-er Jahren der Wasserstand des Rycks in Richtung Westen reguliert wurde.

Am Montag standen Hundebesitzer schulterzuckend vor der Abbruchstelle hinter der Uni-Bibliothek am Loeffler-Campus. „Schade, dass der Übergang nicht mehr existiert“, sagte Lukas Freudenberg mit Blick auf den am Ufer liegenden Betonschuttberg. „Mit meinem Hund bin ich häufig auf einen Abstecher zu den Ryckwiesen auf der Nordseite gegangen.“ Der Umweg über die etwa 120 Meter östlich gelegene Steinbeckerbrücke sei ihm dafür künftig zu weit.

Abbruch des Wehrs soll Wasserqualität verbessern

Mit dem Rückbau des Wehrs, das wie ein Querriegel im Ryck stand, will die Stadt die ökologische Durchgängigkeit des Flusses wieder herstellen. „Wir gehen davon aus, dass sich mit dieser Maßnahme und zusammen mit der Renaturierung des Ketscherinbachs der Wasserzustand des Rycks positiv verändert“, sagte Projektingenieur Peter Franke, der beim Abwasserwerk zuständig für den Rückbau ist. Das Wehr könne auch deshalb verschwinden, weil es mit der Inbetriebnahme des Sperrwerks in Wieck nicht mehr als Hochwasserschutzanlage benötigt werde.

In Betrieb war das Wehr schon seit Jahren nicht mehr. Die Wasserregulierung auf den am Ryck liegenden landwirtschaftlichen Flächen übernahmen die Schöpfwerke. Das Wehr habe nicht nur seine Funktion verloren, sondern habe sich darüberhinaus störend auf den Wasseraustausch ausgewirkt. „Ökologisch hinderlich ist nicht der oberirdische Baukörper des Wehres, sondern insbesondere die Betonsohle“, so Franke. Aufgrund der wesentlich schmaleren Gewässerbreite ströme das Gewässer an dieser Stelle stärker und lasse kein natürliches Gewässersediment zu. Bis Mitte Dezember soll neben den Oberbauten nun auch die Betonsohle verschwinden und dann die ursprüngliche Flussbreite von etwa 14 Meter wieder hergestellt werden.

Rentner starb bei Sturz vom Wehr

Mit dem Rückbau des Wehrs verschwindet auch eine leidige Unfallquelle. Vor fünf Jahren starb hier ein 77-jähriger Rentner, als er mit seinem Hund die schmale ungesicherte Wehr-Krone überquerte und in das Flüsschen stürzte. Zäune, mit denen der Übergang absperrt wurde, seien immer wieder durchbrochen worden, so Franke.

Neuer Brückenschlag denkbar

Obwohl mit dem Abbruch des Wehres zunächst eine Fußgängerquerung verschwunden ist, könnte dort mit der Entwicklung der Steinbeckervorstadt eine neue enstehen. Denn in den Zielaussagen für den Masterplan wurde genau an dieser Stelle eine neue legale Fußwegeverbindung über den Ryck aufgenommen. Der neue „Brückenschlag“ zwischen Altstadt und Vorstadt könnte architektonisch spannend als neues Wahrzeichen für das Eintreten in das städtebaulich attraktive neue autofreie Wohngebiet im Südwesten der Steinbeckervorstadt sein, sagte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Im Masterplan dazu heißt es, dass ein durchgängiger Wegeverlauf am Ryck inklusive einer neuen Brücke anstelle des Wehrs die Erlebbarkeit des urbanen Freiraums in besonderer Weise steigern würde. Konkrete Planungen dafür liegen allerdings noch nicht vor.

Wird Bootsverleih reaktiviert?

Noch ist das Zukunftsmusik, ebenso wie Boote auf diesem Teil des Rycks. Ältere Greifswalder erinnern sich noch an einen Ruderbootsverleih westlich des Ryck-Wehrs. Die Revitalisierung solcher Angebote scheint aber durchaus möglich. Es bestehe ein Bedarf nach neuen Angeboten in Verbindung mit Wasser und Landschaft, hieß es von der Stadt. „Es bleibt abzuwarten, ob sich interessierte Investoren dafür finden.“ Die Machbarkeit hierfür wurde bislang noch nicht untersucht.

Ursprünglich war der Rückbau des Wehrs als Ausgleichsmaßnahme für den Sperrwerksbau geplant. Dann schwenkte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt auf die Renatutierung des Polder Eisenhammers auf der Nordseite des Flusses um. Allerdings stockt dort die Maßnahme, weil im vergangenen Jahr auf der zur Wiedervernässung vorgesehenen Fläche Pflanzen entdeckt wurden, die unter Artenschutz stehen.

Kosten tragen zu 80 Prozent Bund und Land

Die Kosten für den Rückbau des Wehrs belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf rund 300000 Euro zuzüglich der Kosten für Planung und Baubetreuung. Sie werden wie die Renaturierung des Ketscherinbachs zu 80 Prozent aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK) des Bundes und der Länder refinanziert. Den anderen Teil trägt der städtische Haushalt.

Von Martina Rathke