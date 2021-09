SPD-Mann siegt auf Usedom: Vom kleinen Stolpe ins große Schweriner Schloss

Insel Usedom/Wolgast/Lubmin

Falko Beitz klingt am Morgen nach der Wahl noch immer so, als könne er es gar nicht glauben: Der 34-Jährige hat für die SPD das Landtagsmandat für den Wahlkreis 30 gewonnen. Damit musste die AfD das Mandat, das sie in der zurückliegenden Legislaturperiode inne hatte, wieder abgeben. Für Falko Beitz war es dennoch eine knappe Kiste: Erst gegen 1.30 Uhr sei auch der letzte Wahlbezirk ausgezählt gewesen und sein Endergebnis von 27,9 Prozent habe festgestanden.

„Ich habe verfolgt, wie ich streckenweise hinter dem AfD-Kandidaten lag, ihn dann aber überholt habe. Das hat mich unwahrscheinlich gefreut. Aber die Wahl ist zu Ende, wenn alle Stimmen ausgezählt sind“, sagt Beitz und fügt an: „Ich bin den Wählerinnen und Wählern unheimlich dankbar, dass sie mir dieses große Vertrauen ausgesprochen haben. Das ist ein Vorschuss, denn ich durch gute Sacharbeit in Schwerin rechtfertigen möchte“, sagt Beitz, der in der Politik kein Neuling ist. Als SPD-Fraktionschef im Kreistag von Vorpommern-Greifswald und ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Stolpe auf Usedom weiß er, wie Kommunalpolitik funktioniert.

Handy von vielen Nachrichten bald geplatzt

Viele Freunde und Sympathisanten hätten ihm nach dem Wahlsieg Nachrichten aufs Handy geschickt. „Das Ding ist bald auseinander geplatzt“, sagt er. Dazu seien noch die Glückwünsche über Facebook und Instagram gekommen. „Die kann ich gar nicht alle am ersten Tag nach der Wahl abarbeiten“, resümiert er. Sein allererster Gratulant sei noch in der Nacht der Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler gewesen, der als CDU-Kandidat ebenfalls das Mandat erringen wollte. Er kam hinter der AfD auf Platz 3. „Die Wertschätzung von ihm freut mich sehr. Wir beide arbeiten im Kreistag zusammen und auch auf der Bürgermeisterebene. Das möchte ich fortsetzen. Wolgasts Bürgermeister wird deshalb einer der ersten sein, den ich besuche. Schließlich ist es die größte Stadt im Wahlkreis“, betont Falko Beitz.

Wichtige Aufgaben, die er angehen will im neuen Landtag von MV, hat er gleich mehrfach parat. Dazu gehören nach seinen Worten neue gesetzliche Regelungen, um endlich eine einheitliche Kurabgabe auf Dauer und nicht nur während der Zeit einer Modellregion festzulegen. Auch der kommunale Wohnungsbau und ein kostenfreier ÖPNV zählen zu den Zielen, die er umsetzen möchte. „Da die SPD in fast allen Wahlkreisen das Direktmandat gewonnen hat, bin ich überzeugt, dass sich viele Vorhaben zu mehr sozialer Gerechtigkeit umsetzen lassen“, ist der Stolper überzeugt.

Weniger Zeit für den Garten

Er werde für die Bürger da sein – diese Worte sollen bei Beitz nicht nur Phrase sein, sondern gelebte Demokratie. Das SPD-Wahlkreisbüro in Wolgast werde bleiben und ein weiteres – über den Standort denke er noch nach – eröffnet werden. Wofür er dagegen nicht mehr so viel Zeit haben wird, da ist er sich ziemlich sicher, „ist mein großer Garten. Ich liebe Gartenarbeit, die 1000 Quadratmeter waren mir deshalb nie zu viel. Ich werde eine Lösung finden, wie es trotz der Arbeit im Landtag händeln kann“, gibt sich Beitz überzeugt.

Dann rufen schon die ersten Pflichten als Landtagsabgeordneter. Am Montagnachmittag ging es nach Güstrow zum Landesparteirat, am Dienstag steht die konstituierende Sitzung der neuen Fraktion im Landtag an.

AfD-Mann Reuken über Listenplatz im Landtag

Stephan J. Reuken aus Greifswald konnte das Landtagsmandat für die AfD im Wahlkreis 30 nicht verteidigen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Auch nach Schwerin in den Landtag wird Stephan J. Reuken von der AfD gehen. Er verlor knapp gegen Beitz und hadert trotz eines Landtagsmandats über Liste ein wenig mit dem Wahlausgang. „Dass es am Ende nicht gereicht hat und wir als AfD den Wahlkreis wieder abgeben müssen, ist sicher auch zu einem Teil unseren parteiinternen Querelen geschuldet“, mutmaßt Reuken, der schon in der vergangenen Wahlperiode Landtagsabgeordneter der AfD in Schwerin war. Reuken will, so versichert er, dennoch weiter aktiv im Wahlkreis sein, um die Insel Usedom und das Umland voranzubringen. Der Greifswalder sagt, während des Wahlkampfes hätte er mit vielen Bürgern gesprochen, die seiner Partei mehr zutrauen. „Deshalb setze ich alles daran, bei der nächsten Whl das Mandat zurückzuholen.“

Weigler bleibt Bürgermeister in Wolgast

CDU-Kandidat Stefan Weigler erreichte bei den Stimmen nur den 3. Platz. Quelle: Hannes Ewert

CDU-Kandidat Stefan Weigler ist enttäuscht, dass er nur auf Platz 3 landete. „Wenn man sich auf so ein Wagnis einlässt, möchte man natürlich gewinnen. Und selbstverständlich hinterfrage ich mich auch, ob ich mehr hätte machen müssen im Wahlkampf“, sagt er. Aber, kommt er zu dem Schluss, mehr sei nicht gegangen. „Denn auch mein Tag hat nur 24 Stunden, ich gehe arbeiten, habe Familie. Und letztlich muss ich den Willen der Wählerinnen und Wähler akzeptieren, die den SPD-Kandidaten für besser geeignet halten“, erklärt Weigler. Dass er ihm sofort gratuliert habe, als das Ergebnis feststand, gebiete der Anstand. „So wurde ich erzogen.“ Falko Beitz wünsche er Erfolg „und dass er sich in Schwerin lautstark für unsere Region bemerkbar macht und nicht so still daher kommt wie im Kreistag.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Wolgaster Bürgermeister werde er sich nun ausschließlich auf die Belange der Stadt konzentrieren, um zu den guten Projekten der letzten Monate weitere Vorhaben umzusetzen. An Ideen mangele es nicht. Vom Tisch ist damit auch eine vorzeitige Bürgermeisterwahl in Wolgast. Weiglers zweite siebenjährige Amtszeit endet im kommenden Frühjahr. Neuwahlen könnten dann im Mai oder Juni stattfinden, die letzte Entscheidung dazu liegt bei der Stadtvertretung. Ob CDU-Mann Stefan Weigler dann ebenfalls wieder seinen Hut in den Ring wirft, darüber werde er erst in den kommenden Monaten entscheiden, sagt er.

Von Cornelia Meerkatz