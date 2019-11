Greifswalder SPD-Politiker Al Najjar kritisiert Oberbürgermeister

Greifswald

In diesem Herbst wurde der Bürgerschaftsabgeordnete Ibrahim Al Najjar ( SPD) zum Nachfolger von Peter Multhauf (Linke) als Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt gewählt. Er tritt in große Fußstapfen. Sein Vorgänger war mehrere Legislaturperioden unermüdlich für „seinen“ Ortsteil im Einsatz. Al Najjar war sein Stellvertreter, Multhauf ist nun nur noch Mitglied des Ortsrates, allerdings nicht für die Linke, sondern die Fraktion Bürgerliste/Kompetenz für Vorpommern/ FDP. „ Peter kämpfte wie ein Löwe und war ungeheuer fleißig“, lobt sein Nachfolger. „Ich bin froh, dass er weiter bei uns mitarbeitet.“

Al Najjar wurde im syrischen Aleppo geboren und kam 1994 zum Medizinstudium nach Greifswald. 2001 trat er in die SPD ein. Al Najjar ist ehrenamtlicher Integrationsbeauftragter des Landkreises. Der sechsfache Vater bezeichnet sich selbst heute als eingefleischter Vorpommern. „ Greifswald ist meine Heimat. Vorpommerns hat eine offene Gesellschaft.“ OZ sprach mit ihm über seine künftige Arbeit als Ortsratsvorsitzender.

Wo brennt es gerade am meisten im Ortsteil?

Mich bewegt sehr das geplante Kunstwerk auf dem Kreisel, der in der Lomonossowallee entstehen soll. Ich habe das Gefühl, dass sich das Kulturamt gegen uns durchsetzen will und den Ortsrat nicht ernst nimmt.

Können Sie das erläutern?

Ja, wir haben die einheimischen Künstler Thomas Radeloff und Heinrich Zenichowski vorgeschlagen, einen dritten Künstler sollte das Kulturamt auswählen. Das Kulturamt will aber offensichtlich unsere Meinung ignorieren und seine Vorschläge durchsetzen und beruft sich auf eine angebliche Zuständigkeit der Arbeitsgruppe „Kunst im öffentlichen Raum“. Die hat aber auch nur Vorschlagsrecht genau wie der Ortsrat Schönwalde I/Südstadt. Wir warten seit einem Jahr auf Informationen durch Kulturamtsleiterin Annett Hauswald darüber wie es weitergeht. Wir haben jetzt immerhin erreicht, dass wir am 14. November auf unserer Sitzung mehr erfahren. Ich freue mich, dass unsere Bausenatorin Jeannette von Busse kommt, von deren Arbeit ich sehr beeindruckt bin. Wir hoffe auf ihre Unterstützung.

Wäre nicht Oberbürgermeister Stefan Fassbinder zuständig?

Er hat die Angelegenheit an Frau von Busse übertragen. Ich hätte in der Vergangenheit gern mehr von Stefan Fassbinder gesehen und hoffe, dass der Oberbürgermeister jetzt häufiger kommt.

Sie wollen in Zukunft selbst auch sehr präsent für die Bürger sein und Sprechstunden einführen.

Ja. Ich schlage dem Ortsrat vor, dass es künftig eine oder zwei Stunden vor der Sitzung Sprechstunden gibt.

Was haben Sie noch auf der Agenda?

Alles, was für einen noch lebenswerteren Stadtteil brauchen. Bessere Rad- und Fußwege, Sauberkeit, Barrierefreiheit. Um konkreter zu werden. Ich werde für die öffentliche Toilette am Südbahnhof kämpfen und mich für mehr Sicherheit gegen Vandalismus am Sportplatz Dubnaring einsetzen. Ganz wichtig finde ich auch, dass mehr Bänke zum Verweilen, für Pausen aufgestellt werden. Wir brauchen auch Hundetoiletten in Schönwalde I und der Südstadt.

Sie haben auch die Elektromobilität im Blick. Reichen die geplanten Ladesäulen am Möwencenter für Elektroautos aus?

Nein, wir benötigen zumindest auch mit Solarstrom betriebene Ladestationen für E-Bikes.

Das sind viele und große Ziele. Ist das alles zu schaffen?

Wir haben eine starke Stimme, mit der sich einiges erreichen lassen wird. Wir sind hartnäckig.

Sie haben bei der Bürgerschaftswahl etwa 100 Stimmen bekommen als 2014, aber die SPD als Ganzes hat verloren, bundesweit verliert sie Zustimmung. Geht das so weiter?

Ich hoffe sehr, dass unsere Partei wieder auf die Beine kommt. Wir haben mit Andreas Kerath, Erik von Malottki und Thomas Stamm-Kuhlmann in Greifswald sehr gute Leute. Ich hatte schon zwei Angebote, die Partei zu wechseln. Aber das kommt für mich nicht in Frage. Wenn wir unser Profil schärfen und bürgernah arbeiten, wird es auch wieder aufwärts mit der SPD gehen.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Können Sie sich etwas anderes, vielleicht mehr, als jetzt vorstellen?

Auf jeden Fall weiter in der Politik und in Vorpommern. Konkret hängt das davon ab, ob ich die Menschen mit meiner Arbeit überzeugen kann.

Von Eckhard Oberdörfer