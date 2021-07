Samstagabend ohne Termin zum Impfen mit Musik nach Wolgast

Wolgast

Mit einer besonderen Impfaktion wartet der Wolgaster Arzt Dr. Ger0 Kärst auf. Um der deutlich spürbaren Impfmüdigkeit entgegenzuwirken, möchte er vor dem Schulstart noch was bewegen. Deshalb bietet er gemeinsam mit einem weiteren Arzt am Sonnabend vom späten Nachmittag bis zum frühen Abend in der Zeit von 17 bis 21 Uhr in seiner Praxis in der Wilhelmstraße 3 Impfungen ohne Termin für Schüler, Eltern, bisher Unentschlossene und Berufspendler mit BionTech und Johnson&Johnson an. Auch Urlauber werden geimpft, wenn sie während dieser Zeit vorbeikommen.

Zugleich setzt Gero Kärst darauf, dass vielleicht der eine oder andere Straßenmusikant vorbeikommt, um allen Impfwilligen und auch dem medizinischen Personal an diesem lauen Sommerabend zusätzlich ein wenig „Unterhaltung und Kurzweil“ zu bieten. Vielleicht wird der Wunsch ja erhört.

Mit dem Impfangebot appelliert der Mediziner an die Bürger, sich und ihre Familien, aber auch die Gemeinschaft zu schützen, um so einer zu hohen 4. Infektionswelle und einem dann im Raum stehenden Lockdown vorzubeugen.

Wem übrigens der Samstagabend ungelegen kommt, kann sich auch unter der Woche montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr in der Praxis von Dr. Kärst impfen lassen.

Von Cornelia Meerkatz