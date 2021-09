Greifswald

Die für Juni dieses Jahres angekündigte Wiedereinweihung der historischen Gewächshäuser der Universität verzögert sich weiter. Das bestätigte Stephan Bruhn, der Sprecher des zuständigen Finanzministeriums.

Die 1884 bis 1886 errichteten historischen Gewächshäuser in der Münterstraße – Denkmale von nationalem Rang wie Dom und Marienkirche – mussten Mitte 2014 wegen Einsturzgefahr für Besucher geschlossen werden. Vor zwei Jahren begann die Sanierung. Knapp vier Millionen Euro brachten dafür Bund, Land, Uni und viele Spender auf. Ende 2020 sollte alles fertig sein. Zuletzt wurde eine feierliche Übergabe für Juni angekündigt. Doch auch daraus wurde nichts.

Arbeiten gehen im Oktober weiter

„Infolge der Coronapandemie haben die Staatlichen Bau- und Liegenschaftsämter in vielen Gewerken mit Lieferverzögerungen zu kämpfen“, so Bruhn. Bei den Gewächshäusern betreffe das unter anderem die Nachbildung der historischen Türen. „Die Lieferung und der Einbau können erst im Oktober erfolgen“, so Bruhn.

Das sind keine guten Nachrichten für die Pflanzen. Währen der Bauphase wurden die wertvollen Exemplare eingehaust und besonders geschützt, damit sie die Zeit bis zum Wiedereinzug der anderen Pflanzen inklusive Neupflanzungen überstehen. Das sollte im Frühjahr 2021 erfolgen. Ein Teil der Pflanzen befindet sich aktuell bei „Grönfingers“ in Rostock, weitere in anderen Teilen der Greifswalder Häuser.

Neubepflanzung muss weiter warten

„Die eigentliche Bepflanzung der historischen Gewächshäuser wird erst nach definitiver Fertigstellung und Abnahme der Häuser vorgenommen werden können“, schätzt Peter König, bis 1. August 2021 Kustos des Gartens. „Da sind wir bekanntlich bereits mehrfach versetzt worden.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immerhin: Es gibt nur eine geringe Kostensteigerung. „Die hängt aber weniger mit dem Bauverzug als viel mehr mit den während der Bauphase geänderten Bedarfe etwa bei den Pflanzenumzügen und der Herrichtung der Außenanlagen zusammen“, so Bruhn.

Von Eckhard Oberdörfer