Sanierung der Greifswalder Arndtschule dauert bis Schuljahresbeginn an

Das Gerüst an der Fassade ist längst gefallen, eine Vielzahl der Klassenzimmer schon richtig chic. Die Sanitäranlagen sind nicht nur neu und sauber, sondern auch farblich ein Hingucker. Und doch ist die voraussichtlich 6,4 Millionen Euro teure Sanierung der Regionalen Schule „Ernst Moritz Arndt“ nach knapp drei Jahren Bauzeit noch immer nicht abgeschlossen. „Wir rechnen jetzt damit, dass zum Beginn des neuen Schuljahres alles fertig ist“, sagt die leitende Bauingenieurin Silke Weiher vom Immobilienverwaltungsamt der Hansestadt Greifswald.

Vor Baubeginn im Frühsommer 2017 ging die Stadtverwaltung davon aus, dass die Baufirmen noch vor den Sommerferien 2019 das Feld räumen. Doch nach wenigen Wochen wurde bei einem Aufbruch des Fußbodens im Erdgeschoss festgestellt, dass Heizungsrohre mit einer Ton-Ummantelung isoliert waren, die Asbestfasern enthielt. Der Bereich wurde daraufhin abgesperrt und eine Spezialfirma mit der Gefahrstoffsanierung beauftragt.

„Dadurch wurde der gesamte Bauablauf gestört. Der Rahmenterminplan geriet durcheinander und konnte nicht mehr geregelt werden“, konstatierte ein Jahr darauf Winfried Kremer, Leiter des Immobilienverwaltungsamtes. Da Unternehmen keinen Mangel an Aufträgen hätten, nutzten sie die Zeiten auch auf anderen Baustellen. „So kam es, dass manchmal zwei, drei Wochen lang gar nichts in der Schule lief“, bedauerte der Amtsleiter.

Nur wenig Handwerker auf der Baustelle

An dieser Situation habe sich auch Monate später nichts geändert, so Silke Weiher. Der ursprüngliche Bauablauf konnte nicht eingehalten werden. Und selbst jetzt, da das Gebäude aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht von Schülern und Lehrern frequentiert werde, seien nur wenige Handwerker auf der Baustelle. „Die Branche hat sehr gut zu tun“, sagt sie. Firmen seien nicht in der Lage, kurzfristig ihr Personal umzuschwenken oder aufzustocken. Deshalb waren beim Rundgang durch das Schulhaus gerade mal ein paar Fensterputzer und Elektriker zu sehen.

Aula fertig, aber noch voller Möbel

Elektriker Rüdiger Lange von der Firma EIM bei Arbeiten in der Arndtschule Greifswald. Quelle: HGW

Auch diesen Mehraufwand brachte der erhebliche Bauverzug mit sich: Da die Möbel fristgerecht kamen, aber nicht in die schrittweise fertiggestellten Schulhausbereiche eingeräumt werden konnten, mussten sie immer wieder zwischengelagert werden. Und so lässt sich das neue Ambiente der altehrwürdigen Aula zurzeit nur erahnen: Übereinander getürmte Tische, Stühle und Schränke gewähren gerade mal einen kleinen Blick auf die vergrößerte Bühne und das Drumherum.

Whiteboards in allen Klassenräumen

Die Arndtschule in Greifswald wird erst zum Schuljahresbeginn komplett fertiggestellt sein. Quelle: Petra Hase

Die Lehrer verfügen über einen ansprechenden Rückzugsort mit kleiner Lounge. Es gibt einen Aufzug und endlich auf allen Etagen Sanitäranlagen – für Mädchen, Jungen, Lehrerinnen und Lehrer. Mehr noch: Im Obergeschoss konnten durch den Ausbau der Dachschrägen neue Räume gewonnen werden. So zog der Brennofen für die kreativen Schüler vom Werkraum im Erdgeschoss nun unters Dach. Es gibt einen richtig schönen Platz für den Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ (DAZ) und zwei urige Räume für den Schulclub. Kein Neubau dieser Welt hat so schöne alte Balken in den Zimmern! Selbst für das Schulbuchlager wurde ein separater Ort gefunden.

Neuer Gummibelag für Treppen

Deshalb heißt es, sofern der Schulbetrieb fortgesetzt werden kann: Die paar Wochen sind auch noch zu überstehen. „Neben dem Bereich im zweiten Obergeschoss muss noch der Werkraum fertiggestellt werden“, sagt Bauingenieurin Silke Weiher. Dort fehle unter anderem die Akustikdecke, Maler- und Fliesenlegerarbeiten stünden zudem an.

Ärgerlich sei, dass die Treppen im Haus nicht wie ursprünglich geplant ihre Terrazzooptik behalten können. „Wir hätten sie gern aufgearbeitet. Aber die Terrazzoschicht ist dafür schon zu dünn, die Stufen ausgetreten und an einigen Stellen ausgebrochen“, sagt Weiher. Deshalb sei entschieden worden, die Treppen mit einem Kautschukmaterial zu belegen. „Farblich an die Steinoptik angepasst und nicht in dem Grünton, der früher schon einmal verlegt wurde“, bemerkt die städtische Mitarbeiterin.

Nach jetzigen Plänen sollen spätestens in den Sommerferien auch die Außenanlagen vor dem Schulhaus fertiggestellt werden. Die Neugestaltung des Kleinsportfeldes werde voraussichtlich im September beginnen. Auf der Fläche stehen jetzt noch die Container, in denen ein Teil der Schüler unterrichtet wurden.

