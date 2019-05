Greifswald

Die Straßensanierung in der Ladebower Flughafensiedlung geht voran. Mit einem Bagger nahm Greifswalds Bausenatorin Jeannette von Busse am Mittwoch den symbolischen ersten Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt vor. Bis zum Herbst wird die Hugo-Finke-Straße mit neuen Regenwasserleitungen ausgestattet, anschließend werden Straßendecke und Laternen erneuert. Die Baukosten betragen rund 480.000 Euro, für die Straßenbeleuchtung konnten europäische Fördermittel gewonnen werden. „Wir haben 2010 begonnen, für den Ausbau zu kämpfen“, sagt OTV-Vorstand Bernd Lieschefsky. „Bislang hat es die finanzielle Lage der Hansestadt noch nicht hergegeben, aber jetzt klappt es. Wir freuen uns .“ Für dieses Straßenausbauvorhaben müssen die Anwohner keine Straßenausbaubeiträge zahlen. Ein Gesetzentwurf des Landes sieht vor, künftig auf diese Beiträge komplett zu verzichten.“ Zunächst springt das Land mit einer Finanzierung im Jahr 2019 ein, später werden die Kommunen das Geld selbst aufbringen müssen. „Künftig wird es für uns nicht einfacher, Straßenbauvorhaben umzusetzen“, sagt von Busse. „Wie das funktioniert, muss die Zeit zeigen.“

Kostenfreies Parken für Anwohner möglich

Die Anwohner der Hugo-Finke-Straße können in der Zeit der Baustelle nur zu Fuß zu ihren Wohnungen. Von den Bauarbeiten betroffen sind aber auch Bewohner im Kreuzungsbereich Clara-Zetkin-Straße. (Nr. 7/9 und 12 –18). Während der rund 15-wöchigen Bauzeit können Anwohner ihre Fahrzeuge kostenlos auf dem Parkplatz in der Max-Reimann-Straße abgestellt werden, hierfür ist allerdings ein Parkausweis erforderlich. Dieser kann im Tiefbauamt der Stadt nach Vorlage eines Personalausweises beantragt werden. Der nächste Bauabschnitt beginnt voraussichtlich Mitte Juli in Höhe der Clara-Zetkin-Straße 7/9 und endet an der Max-Reimann Straße. Die Maßnahmen sind Teil des grundhaften Ausbaus aller Straßen im Wohngebiet. Die Gesamtkosten liegen bei schätzungsweise 1,1 Millionen Euro.

Anne Ziebarth