Sanierung des Greifswalder Theaters: Warum die Kosten explodieren

Bis zu 50 Millionen Euro könnte die Sanierung des Theaters kosten und damit fast doppelt so viel, wie ursprünglich angenommen. Derzeit ist noch vollkommen unklar, ob die Hansestadt Greifswald in der Lage ist, dieses Finanzpaket zu stemmen. Fest steht: „Ohne weitere Fördermittel ist diese Lücke kaum aus dem städtischen Haushalt zu decken“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

Im Haushalt 2019/20 ging die Verwaltung noch von rund 24 Millionen Euro für die Erneuerung der Spielstätte aus. Eingeschlossen darin sind Städtebaufördermitteln in Höhe von 15 Millionen Euro, die zu jeweils einem Drittel von Bund, Land und Kommune getragen werden. „Wir sind mit der Landesregierung in intensiven Gesprächen zu einer weiteren Förderung, die uns zugesagt wurde. Wir sind aber noch nicht soweit, genaue Zahlen zu nennen“, erklärt der Oberbürgermeister weiter.

Hoffnung liegt beim Land

Bei den Fraktionen herrscht überwiegend Einigkeit darüber, dass die Sanierung des Theaters in Angriff genommen werden muss. Ohne Hilfe vom Land, sagt Andreas Kerath von der SPD-Fraktion, werde das Bauvorhaben allerdings kaum realisierbar sein. Gerd-Martin Rappen von der CDU hofft indes, dass sich das Land zur Hälfte an den Gesamtkosten beteiligen wird, wie es bei anderen Spielstätten in Rostock oder Schwerin der Fall war. Möglich wären auch andere Fördertöpfe wie der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (Efre) in Anspruch zu nehmen. Wie genau die Sanierung letztlich finanziert werden soll, stehe im Detail noch nicht fest.

Massive Preissteigerungen gehören in Greifswald wie auch bundesweit längst zur Normalität. Die hohe Auslastung der Baubranche, zu alte Schätzungen und schnell steigende Preise sind häufig die Ursache. Das Theater ist nur eine weitere Position in der langen Liste verteuerter Greifswalder Projekte: Die Kosten für den neuen Hansering sind von drei auf 15 Millionen Euro gestiegen, die Ausgaben für das Life-Science-Zentrum von knapp 30 auf 37,7 Millionen angewachsen und das Schulzentrum am Ellernholzteich wird voraussichtlich 47 Millionen Euro verschlingen.

Nach Gutachten: Gebäude in einem sehr kritischen Zustand

Die Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Theaters ist jedoch dringend notwendig. Zuletzt wurden größere Renovierungsarbeiten Ende der 1980er Jahre vorgenommen, bei denen das Bühnenhaus erneuert und der Zuschauerraum umgestaltet wurde. Durch zahlreiche Gutachten des Münchner Planungsbüros Dietrich/Untertrifaller Architekten GmbH wurde belegt, dass sich der Zustand des Gebäudes heute in einem deutlich kritischeren Zustand befindet, als zunächst angenommen.

Wegen der nun detaillierten Begutachtung sind die Kosten schlussendlich gestiegen. So muss der Bühnenturm wegen erhöhter Lasten im Fundament verstärkt werden. Die denkmalgeschützte Rabitzdecke, die aus einem Drahtgipsgewebe besteht und sich über den gesamten Zuschauerraum erstreckt, muss saniert werden. Zudem ist geplant, das Dachtragwerk zu verstärken.

Die Kellerräume indes verfügen nicht über die laut Bauordnung und Arbeitsschutz geforderte Höhe. Das Fundament muss also tiefer gelegt werden. Teile des Putzes des Mauerwerks sind durch Feuchtigkeit aus dem Erdgrund teilweise sichtlich gekennzeichnet. Die Sanitäranlagen sollen im Zuge der Sanierung ebenfalls erneuert werden.

Neuer Anbau statt Sanierung auf der Theater-Rückseite in der Anklamer Straße

Geplant ist zudem ein Anbau auf der Seite der Anklamer Straße. Dort sollen die Kantine und weitere Büroräume eingerichtet werden. „Die Aufgabe war es, im Zuge der Sanierung, die für den heutigen Betrieb des Theaters notwendige Erweiterungsflächen zu schaffen“, wie Johanna Maria Priebe vom Planungsbüro erklärt. Hintergrund des geplanten Anbaus ist, dass der jetzige aus den 1950er Jahren zum Teil entkernt werden müsste. Lediglich der Dachstuhl und die Außenwände könnten erhalten bleiben. Der Innenausbau wäre sehr aufwändig, erklärt Priebe weiter.

Ein neuer Anbau würde viele Vorteile mit sich bringen, sagt Winfried Kremer, Leiter des Immobilienverwaltungsamtes. So sei dieser zum einen schneller umzusetzen und mit einer größeren Kostensicherheit verbunden als eine Sanierung. Zum anderen könnten die Räume und Flächen besser den Anforderungen angepasst werden. Das weitere Vorgehen der Theater-Sanierung wird die Verwaltung nun mit den politischen Gremien der Stadt besprechen.

