Greifswald

Die Arbeiten am Turm der Greifswalder Jacobikirche können vollendet werden. Justiz- und Kirchenministerin Katy Hoffmeister ( CDU) überbrachte der Gemeinde 75 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes für die Vollendung der Turmsanierung. Dass das Geld einer Stadtkirche zugutekommt, sei eine Ausnahme, räumte der „Haushälter“ dieses Fonds, der Landtagsabgeordnete Egbert Liskow ( CDU), ein. Aber bei einer vergleichsweise geringen Summe könne man eine Ausnahme machen. „Ihr Landtagsabgeordneter hat immer wieder nachgefragt“, ergänzte Hoffmeister bei der Übergabe des Bewilligungsbescheides an Pastor Michael Mahlburg. „Wir haben bisher 104 Anträge auf Förderung bis hin zu frei stehenden Glockenstühlen.“

Turm dient der offenen Jugendarbeit

Die Ministerin zeigte sich sehr beeindruckt von den Räumlichkeiten in dem nach dem Brand von 1955 gebauten Turm, der ohne die Hilfe von Partnern in Schleswig-Holstein nicht möglich gewesen wäre. In der DDR wurde der Turm auch durch die Veranstaltungen der Evangelischen Studentengemeinde ( ESG) bekannt, bei denen Regimekritiker auftraten. Seit 2012 werden die Räumlichkeiten für die gemeinsame offene Jugendarbeit der Greifswalder Kirchengemeinden genutzt. „Das Dach ist sehr innovativ und modern“, erläuterte Architekt Ulf Kirmis der Ministerin. „Es besteht aus Beton, das ist sehr selten in Deutschland.“ In Braunschweig und Lübeck gebe es ebenfalls solche Dächer. Aber die Eindeckung sei schadhaft und werde nun wieder durch witterungsbeständiges Kupfer besetzt.

Glockenaufhängung ist verrostet

Beim Brand 1955 waren die Glocken abgestürzt und zersprungen. Die Reste einer Glocke waren Grundlage für einen am Original orientierten Nachguss, informiert Pastor Mahlburg. Aber die Aufhängung ist aus Metall. „Das ist inzwischen verrostet“, so Ulf Kirmis. „Wir ziehen für die dann wieder hölzerne Aufhängung eine Ebene ein, auf der diese stehen kann.“ Das Geld sei nun da, von der Bestellung bis zur Lieferung vergehen acht Wochen. St. Jacobi besitzt nur eine Glocke. „Der Dom hat sieben und läutet für uns mit“, so Mahlburg.

Ältestes Portal der Stadt müsste saniert werden

Ersetzt wurden bereits die Eisenfenster aus den 1950er Jahren. „Der Denkmalschutz hat zunächst geglaubt, sie stammten aus den 1930er Jahren“, erzählte Mahlburg. „Dann hätten wir das nicht gedurft.“

Jetzt gibt es erst mal einen Kassensturz. Als Nächstes, so Ulf Kirmis auf Nachfrage der Ministerin, müsste dringend das Westportal saniert werden. Schließlich sei es das älteste der Stadt. Dann müsste dringend das Dach neu gedeckt werden, das Dachwerk ist bereits durchfeuchtet. „Das Dach wurde zwar vor ein paar Jahren gemacht, aber es war keine gute Qualität.“ Auch im Chorbereich der Kirche mit seiner wertvollen Ausstattung seien die Wände durchfeuchtet. Dessen Sanierung wäre der nächste Schritt vor der Sanierung des Kirchenschiffs. „Aber zuerst muss das Dach neu gedeckt werden“, so Kirmis. Dazu sollten die die nötige Dichte verheißenden Biberschwänze verwendet werden.

Von Eckhard Oberdörfer