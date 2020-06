„Sanierungsprozess erfolgreich abgeschlossen“ – Unimedizin Greifswald im Plus  

Greifswald

Nach den strikten Corona-Beschränkungen hat die Universitätsmedizin Greifswald in einen neuen Alltag zurückgefunden. Patienten, deren planbare Eingriffe in den vergangenen Wochen wegen Covid-19 verschoben wurden, werden wieder operiert. Angehörige können inzwischen nach dem weitgehenden Besuchsverbot Patienten am Krankenbett besuchen. Obwohl es kaum noch Corona-Infektionen gibt, bleiben die Ressourcen für infizierte Patienten weiter bestehen. Welche betriebswirtschaftlichen Auswirkungen die Infektionswelle und die Schaffung von Behandlungs- und Bettenkapazitäten für Corona-Patienten hat, kann das Klinikum derzeit noch nicht beziffern.

Folgen der Corona-Pandemie noch nicht abschätzbar

Die scheidende Kaufmännische Vorständin Marie le Claire warnte aber schon jetzt davor, die finanziellen Risiken durch die Corona-Pandemie zu unterschätzen. „Die Politik muss Wort halten und sicherstellen, dass nicht ausgerechnet diejenigen bestraft werden, die schnellstmöglich vorbereitet waren und Kapazitäten für schwerkranke Fälle geschaffen haben.“ Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise wird die 38-jährige Krankenhausmanagerin nicht mehr in einen Jahresabschluss gießen. Le Claire verlässt Ende des Jahres Greifswald. In welche Richtung, ließ sie offen. Am Freitag legte die Krankenhausmanagerin mit dem Zahlenwerk für 2019 ihre letzte Jahresbilanz für die Universitätsmedizin vor – und die ist positiv.

1,6 Millionen Euro Jahresüberschuss wird verrechnet

Der einzige Maximal-Krankenversorger in Vorpommern erwirtschaftete zum zweiten Mal in Folge einen Jahresüberschuss. Mit 1,6 Millionen Euro fiel das Plus im vergangenen Jahr um 1,1 Millionen Euro besser aus als 2018. „Wir haben den Sanierungsprozess erfolgreich abgeschlossen“, sagte le Claire. Vor vier Jahren hatte die Uni-Medizin die Trendwende eingeleitet und seitdem Jahr für Jahr bessere Ergebnisse erzielt. Dennoch schleppt das landeseigene Krankenhaus immer noch den Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von etwa 38 Millionen Euro mit. „Die 1,6 Millionen Jahresüberschuss aus 2019 werden gegen den Verlust der Vorjahre verrechnet“, so le Claire. Wie man mit dem großen Rest umgeht, soll nun in den kommenden Monaten in Gesprächen zwischen Uni-Medizin und Land geklärt werden. Darauf verständigte sich der Aufsichtsrat am Freitag, der den Klinik-Vorstand nach der Vorlage des Abschlusses einstimmig entlastete.

Strikter Sanierungskurs trägt Früchte

Mit einem strikten Sanierungskurs hat sich die Uni-Medizin ab 2016 aus dem Tal herausgearbeitet. Der Erfolg sei nicht an einen zentralen Faktor gekoppelt, so le Claire. „Wir sind im umfassenden Sanierungsprozess Schritt für Schritt vorwärtsgegangen.“ Deutlichste Effekte hätten eine verbesserte Dokumentation, Nachverhandlungen mit den Laboren und bei den Sachkosten sowie eine schlankere Management- und Verwaltungsstruktur erzielt. „Als wir 2016 gestartet sind, haben wir gesagt, dass wir einen Ergebniseffekt von 21,8 Millionen Euro erreichen wollen“, so die Vorständin. Erzielt wurden 21,6 Millionen Euro. „Das entspricht einem Erreicherungsgrad von 99,4 Prozent.“

Mehr ambulante Patienten und in der Psychiatrie

Das Uni-Klinikum hat im vergangenen Jahr 35 680 Patienten stationär behandelt (-0,5 Prozent gegenüber 2018), in der Psychiatrie 639 Patienten (+ 7,2 Prozent) und im ambulanten Bereich 133 583 Patienten (+ 10 Prozent). In dieser Statistik spiegelt sich der allgemeine Trend zur „Ambulantisierung der Medizin“ wider, der heißt möglichst stationäre Behandlungen zu verhindern, so die Vorständin.

In Greifswald arbeiten mehr als 3200 Ärzte, Wissenschaftler, Pfleger, Verwaltung und Funktionspersonal. Vor allem durch Tariferhöhungen stiegen die Personakosten um 21,6 Millionen Euro, die aber durch die Effekte an anderer Stelle aufgefangen werden konnten. Der Gesamtumsatz betrug im vergangenen Jahr 353 Millionen Euro.

Aufsichtsrats-Chef Brodkorb : „Man kann nur den Hut ziehen“

Lob für die Entwicklung gab es vom Aufsichtsrat: „Der Aufsichtsrat kann vor der Leistung des gesamten Teams der Universitätsmedizin Greifswald sowie seiner Tochterunternehmen nur den Hut ziehen“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Brodkorb. In einem anspruchsvollen und konsequenten Prozess sei es gelungen, das Unternehmen ökonomisch wieder zu gesunden. Inzwischen muss sich die Universitätsmedizin Rostock auf Sanierungskurs begeben. Dort lag das Defizit im Jahr 2019 bei 28, 3 Millionen Euro.

Neben der Krankenversorgung gehört die Forschung und Lehre zu den Aufgaben der Greifswalder Uni-Medizin. Im vergangenen Jahr seienrund 23 Millionen Euro in die 866 Drittmittelprojekte geflossen. Die Drittmittelquote lag bei 38,5 Prozent. „Ein guter Wert, der schon 2018 erreicht und jetzt verstetigt werden konnte“, so Le Claire. Im Ranking „World's Best Hospitals“ des Nachrichtenmagazin Newsweek belegte die Universitätsmedizin den landesweit 1. Platz und bundesweit Platz 36. Im aktuellen Focus-Ranking werden 14 Ärzte der Uni-Medizin zu den ausgezeichneten Top- Medizinern gezählt (OZ berichtete). Zudem gehöre die Unimedizin in den Fachrichtungen Human- und Zahnmedizin wieder zu den begehrtesten Universitäten.

2020 ist ein „Sondertatbestand“

Mit etwas bangem Blick schaut man auf das Corona-Jahr. Wie die Bilanz in einem Jahr aussehen wird, wird entscheidend von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängen. „2020 wird ein Sondertatbestand bleiben“, so le Claire. Gerade für die großen Häuser sei dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Für jedes freigeräumte Bett auf einer normalen Station wollte der Bund ursprünglich eine Tagespauschale von 560 Euro zahlen. Diese Zahlen seien inzwischen angepasst worden, große Häuser wie Greifswald erhielten 660 Euro, kleinere Häuser wie Wolgast 360 Euro, so le Claire. „Was das unterm Strich heißt, hängt davon ab, wie die nächsten Monate laufen.“

