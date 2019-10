Deutlich mehr Geld für Politiker in Neuenkirchen und Weitenhagen

Weitenhagen/Neuenkirchen

Mit der Bestätigung der neuen Hauptsatzungen haben die Gemeindevertretungen von Weitenhagen und Neuenkirchen mit Mehrheit eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Volksvertreter beschlossen.

Das Weitenhäger Parlament beschloss auf seiner letzten Sitzung in der Alten Schule Diedrichshagen die Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten für Gemeinden zwischen 2000 und 3000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern. Dank der Eingemeindung Diedrichshagens zur Kommunalwahl im Mai hat die Gemeinde jetzt über 2000 Bürger. Exakt 2012 waren es im Juni letzten Jahres laut der Internetpräsenz des Amtes Landhagen.

Dank Gemeindefusion: 1800 statt 850 Euro

Bürgermeisterin Janina Jeske bekommt nun im Monat 1800 Euro, der erste Stellvertreter Klaus Zeidler 360 und der zweite Eberhard Lüdtke 180 Euro. In Weitenhagen ohne Diedrichshagen erhielt die Bürgermeisterin 850 Euro im Monat. Die Stellvertreter bekamen die maximal möglichen 20 beziehungsweise 10 Prozent. Für Gemeindevertreter wird künftig ein sogenannter Sockelbetrag von 30 Euro gezahlt. Sockelbeträge gab es vorher nicht. Die Gemeindevertreter erhalten wie sachkundige Einwohner zusätzlich pro Sitzung 40 statt bisher 35 Euro.

Janina Jeske Quelle: SJ

Innenministerium verweist auf mehr Arbeit für Bürgermeister

Die Erhöhungen werden möglich, weil die Landesregierung im Juni dieses Jahres die möglichen Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen um etwa 20 Prozent erhöht hat. Bei ehrenamtlichen Bürgermeistern gibt es „aufgrund des gestiegenen Zeitaufwands für die Ausübung des Ehrenamts, der weiter bestehenden Sozialversicherungspflicht und in Ansehung des persönlichen Haftungsrisikos“ noch mehr, heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums. In Gemeinden unter 500 Bürgern sind es für den Bürgermeister maximal 700 statt 420 Euro. Bei Gemeinden von 1000 bis 1500 Bürger waren es nach der alten Entschädigungsverordnung zuvor höchstens 850 Euro. Bis 2000 Einwohner waren noch mal 150 Euro mehr möglich. Für Gemeinden mit 3000 Bürger lag der Höchstbetrag bei 1250 Euro für das Gemeindeoberhaupt.

Finanzausschuss kritisiert Maximalbeträge

Der Finanzausschuss Weitenhagens hatte gegen die Ausschöpfung der Maximalbeträge votiert. „Wir haben uns für 1500 Euro für die Bürgermeisterin ausgesprochen“, informierte Bodo Baranowski. Zeidler sollte aus Sicht des Finanzausschusses 270 und Lüdtke 120 Euro bekommen und die Sitzungsgelder gleich bleiben. „Wir leisten ehrenamtliche Arbeit“, betonte Baranowski. Es dürfe nicht so aussehen, als ob dieses Ehrenamt für Geld ausgefüllt werde. Damit könnte das Ehrenamt geschädigt werden.

„Wir halten das Geld der Gemeinde zusammen“, sagt Finanzausschussmitglied Tom Krietsch. Da diskutiere man um Beträge von 50 oder 100 Euro. Und hier werde sich auf die Schulter geklopft und einfach so ein paar Tausend Euro ausgegeben.

Abgeordnete: Fünf Euro sind keine Bereicherung

Er glaube nicht, dass seine Wähler denken würden, dass er sich bei einer Erhöhung von fünf Euro je Sitzung sich Geld engagiere, argumentierte Eberhard Lüdtke gegen Baranowski. Ricarda Roß erinnerte daran, was nebenbei noch alles geleistet werde wie die Organisation von Festen. „Es läuft gerade im Kultur- und Sozialausschuss viel mehr“, sagte die Abgeordnete. Das alles bewältige sie, obwohl sie drei Kinder habe, „Ich mache das gern“, betonte Ricarda Roß, aber sie freue sich über die kleine finanzielle Anerkennung. Annegret Kormann kann sich auch nicht vorstellen, dass jemand fünf Euro mehr als Bereicherung ansehen könne.

Am Ende stimmten acht Gemeindevertreter für und drei gegen die neue Hauptsatzung zwei enthielten sich. Damit sind die vorgeschlagenen Aufwandsentschädigungen bestätigt.

Zunächst hatte die Gemeindevertretung mit knapper Mehrheit dagegen votiert, dass über den Vorschlag des Finanzausschusses überhaupt abgestimmt wird. Bodo Baranowski verwies aber darauf, dass das rechtlich unzulässig sei. Unterstützung kam vom Landhäger Amtsleiter Frank Medwed. Er erinnerte die Angeordneten an ihre eigene Geschäftsordnung. Demnach muss über Änderungsanträge abgestimmt werden.

Erhöhung in Neuenkirchen ohne Debatte

In Neuenkirchen wurde auf der Sitzung der Volksvertretung im Gemeindezentrum nicht über die Veränderung der Aufwandsentschädigung diskutiert. Bei der Abstimmung über die Hauptsatzung gab es vier Gegenstimmen. Neuenkirchen hat 2400 Bürger. Die Aufwandsentschädigung für Bürgermeister Frank Weichbrodt betrug bisher 1250 Euro. Auch er bekommt nun die maximal möglichen 1800 Euro. Wie in Weitenhagen wurden bei den Stellvertretern Susanne Wischnewski und Sven Glitsch 360 beziehungsweise 180 Euro beschlossen. Gemeindevertreter bekamen schon vorher 40 Euro je Sitzung. Ein Sockelbetrag ist nicht vorgesehen.

Bürgermeister Frank Weichbrodt vor dem Feuerwehrgebäude in Neuenkirchen. Quelle: eob

Eine mögliche Erhöhung der Aufwandsentschädigungen steht auf weiteren Tagungen von Gemeindevertretungen auf der Tagesordnung: Zum Beispiel am 30. Oktober für das Amt Landhagen um 19 Uhr im Kulturraum in Hinrichshagen.

Von Eckhard Oberdörfer