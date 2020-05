Sauberes Wasser in MV: Badevergnügen in der Ostsee trotzdem mit Abstand

Vorpommern-Greifswald

Ab in die Fluten! Wer bei jetzt steigenden Temperaturen an den Badestellen in der Ostsee, im Bodden, im Haff sowie in Binnengewässern baden möchte, kann dies unter Beachtung der überall geltenden Abstands- und Hygieneregeln ungehindert tun. Die Ostsee hat inzwischen 13 Grad. In unseren Binnenseen sind es um die 15 Grad Celsius.

Auch Freibäder sowie Schwimm- und Badeteiche mit Wasseraufbereitung dürfen unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen. Insbesondere ist die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Badegäste in abgegrenzten Bereichen zu beschränken.

Kontrolle Dutzender Naturbadestellen im Kreis

Der offizielle Badebeginn erfolgt allerdings im Landkreis Vorpommern-Greifswald erst im Juni. Bis dahin wurden an den 60 Naturbadestellen im Kreis durch Mitarbeiter des kreislichen Gesundheitsamtes auch die entsprechenden Wasserkontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen werden der ph-Wert ermittelt und zusätzlich im Bodden und in den Binnenseen die Sichttiefe des Wassers. Zudem schauen die Experten, ob es Verschmutzungen gibt.

Geprüft werden unter anderem auch Färbung, Geruch und eventuelle Schaumbildung des Wassers. Und es wird eine Probe (250 ml) an einer Stelle genommen, an der das Wasser ungefähr einen Meter tief ist – und dort etwa 30 Zentimeter unter der Oberfläche. Diese wird unter anderem auf Bakterien untersucht.

Zu jeder Kontrolle vor Ort gehört außerdem die Besichtigung der Badestelle, also wie es um die Strandsauberkeit bestellt ist. Die Badewasserkontrolle erfolgt während der Saison im Abstand von vier Wochen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind auf folgender Internetseite zu sehen: www.badewasser-mv.de.

39 Badestellen auf Usedom und dem Festland

Folgende 39 Badestellen werden von den Mitarbeitern an den Standorten Anklam und Greifswald kontrolliert: Ostseeküste der Insel Usedom – Karlshagen (Campingplatz und Hauptstrand), Trassenheide ( Hauptstrand und Campingplatz), Zinnowitz (Hauptzugang und Campingplatz), Zempin (Hauptzugang), Koserow (Kurplatz), Koserow (FKK-Parkplatz), Kölpinsee ( Hauptstrand), Ückeritz (Campingplatz und DLRG), Bansin (Seebrücke und Langenberg), Heringsdorf (Seebrücke und Sportstrand), Ahlbeck (Seebrücke und Sportferienpark). Am Peenestrom: Usedom, Wolgast (Dreilindengrund), Freest, Krienke. Krumminer Wiek: Lütow (Campingplatz).

Kontrolliert werden am Greifswalder Bodden: Lubmin (Seebrücke, Waldheide und Teufelsstein), Gahlkow, Loissin (Rettungsturm), Ludwigsburg, Strandbad Eldena, Badestelle Riems und im Binnenland: Gützkow (Kosenowsee), Pinnower See, Wolgastsee in Korswandt, Hohensee, Berliner See in Buggenhagen, Kiessee in Zarrenthin, Freibad Loitz und Badestelle Peenekanal in Loitz.

Hinweisschilder für Badegäste

Über die derzeit geltenden Verhaltensregeln werden die Badegäste über Hinweisschilder informiert. Einzuhalten ist an Stränden und beim Baden den Mindestabstand von 1,5 Metern. Dies gilt auch für Mitarbeiter der Badeanstalten.

Eine Ausnahme besteht für in Häuslichkeiten zusammenlebende Familien. Vorhandene Sammelumkleiden bleiben geschlossen und die Nutzung von Duschen im Innenbereich ist untersagt. Ein Imbissverkauf ist zulässig, die Speisen und Getränke dürfen jedoch nur am Liegeplatz genossen werden. Im Wartebereich des Imbisses ist die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ebenfalls zu gewährleisten.

Da trotz regelmäßiger Überwachung nicht alle Risiken beim Aufenthalt in natürlichen Gewässern ausgeschlossen werden können, hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales Flyer zum Baden im Meer sowie zum Baden in Seen erarbeitet, die im Internet unter www.lagus.mv-regierung.de aufgerufen werden können. Weitere detaillierte Informationen zu den einzelnen Badegewässern sind der Badegewässerkarte unter www.badewasser-mv.de zu entnehmen.

Von Cornelia Meerkatz