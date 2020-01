Greifswald

Für die Mitarbeiter der Stadtbibliothek begann das neue Jahr mit einer schlechten Nachricht: Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Gebäude im Dachgeschoss sowie in der zweiten Etage Schadstoffe aufweisen.

Voraussichtlich Anfang Juni sollen nun die umfangreichen Sanierungen der beiden Etagen beginnen, kündigt Anja Mirasch an. Gleichzeitig gibt die Leiterin der Stadtbibliothek Entwarnung: „Wir haben Messungen durchführen lassen, ob sich Schadstoffe in der Raumluft des öffentlichen Bereichs befinden. Das ist nicht der Fall.“

Computerspielschule und weitere Projekte werden erst einmal gestrichen

Zutage gekommen sei der Befall während der Planung für die Dachsanierung. „Wir hatten vor, das Dach in diesem Jahr zu erneuern. Dabei wurden die ,Überraschungen’ festgestellt.“ Wie groß das Ausmaß ist, könne erst während der Sanierung endgültig geklärt werden. „Im Moment ist nicht vorhersehbar, wie lange die Arbeiten dauern werden. Die Bibliothek bleibt währenddessen geöffnet. Mit Einschränkungen muss dennoch gerechnet werden.“

Der Bestand aus der zweiten oberen Etage werde auf die anderen Räume verteilt. Auch das Gewölbe soll dann als Stauraum dienen. Auswirkungen hat die Sanierung auf einige Projekte der Stadtbibliothek. Betroffen davon sind „Künstler*innenLesen“, das Kinder-Kino, die Computerspielschule sowie die Computerkurse der Silversurfer, die vom Bürgerhafen angeboten werden. „Diese werden während der Baumaßnahmen nicht stattfinden“, so Mirasch.

Saniert wurde das Haus letztmalig Ende der 80er Jahre. „Es wurden damals nach besten Wissen und Gewissen noch Materialien verwendet, bei denen nicht feststand, dass sie später ein Problem werden könnten“, sagt Mirasch. Die Priorität liege nun auf dem Weiterbetrieb während der Sanierungsarbeiten. „Wenn wir Genaueres wissen, werden wir darüber informieren.

„Die Greifswalder lesen gern“

Trotz Schadstoffbefall gibt es auch einige guten Nachrichten für die Stadtbibliothek. Im vergangenen Jahr verzeichnete die städtische Bücherei 117 500 Besucher. Das sind 2374 mehr als in 2018. Auch bei den Benutzern gab es ein deutliches Plus. 2019 nahmen über 6500 Benutzer das Ausleihen von Büchern, DVDs oder CDs in Anspruch. 2018 waren es 150 weniger.

Allen voran die im Erdgeschoss beheimatete Kinderbibliothek verzeichnet mehr Anmeldung als in den vergangenen Jahren. Zum Vergleich: Wurden 2015 über 21 000 Kinderbücher ausgeliehen, vervierfachte sich die Zahl 2018 auf über 85 000. Eine Steigerung gibt es auch bei den digitalen Ausleihen der gesamten Stadtbibliothek: 44 504 Entleihungen gab es im vergangenen Jahr. Damit ist jede zehnte Ausleihe digital. Fest steht: „Die Greifswalder lesen gern“, so Mirasch.

Neues E-Piano zum Üben steht bereit

Auch in der Veranstaltungsreihe konnte sich die Einrichtung steigern. 540 Lesungen, Ausstellungen oder Konzerte gab es im vergangenen Jahr, eine Vielzahl im Bereich der Kinderbibliothek. Neu hinzugekommen ist das Kinderkino im Studentclub „Kiste“ in Schönwalde I, das immer samstags stattfindet. „Gezeigt werden dann die Filme, die bei uns in der Stadtbibliothek freitags laufen“, erklärt Mirasch. Der Ort sei bewusst gewählt worden. „Viele Leute wollen nicht extra das Busticket bis in die Stadt zahlen. Das Kino in der ,Kiste’ kostet nur einen Euro, ebenso das Popcorn. Das ist ideal für die ganze Familie.“ Seit November steht zudem ein E-Piano in der Stadtbibliothek zum Üben bereit. „Wer also Klavier lernen will und keins zu Hause hat, kann es bei uns mit Kopfhörern nutzen.“

Geplant ist in diesem Jahr, Bücherkisten für Senioreneinrichtungen zusammenzutragen. Teilnehmen wird die Stadtbibliothek erneut beim „Greifswalder Literaturfrühling“. Am 26. März gibt es dazu eine Lesung mit Volker Pesch, der sein neues Buch „Lockruf der Kulturlandschaft“ vorstellen wird. Zum Nordischen Klang am 14. Mai ist die Hamburger Autorin Sanne Jellings mit ihrem Buch „Ein dänischer Winter“ zu Gast in der Stadtbibliothek. Ob und welche Veranstaltungen während der Sanierung noch stattfinden, steht noch nicht fest.

