Schäfer aus Groß Petershagen ist sauer: Hat ein Wolf seine vier Tiere gerissen?

Groß Petershagen

Das Lämmchen war sein liebstes Schaf. Jetzt schwimmt es leblos an der Oberfläche des Ryckgrabens – unweit seiner ebenfalls toten, am Ufer befindlichen Mutter. Deren Gedärme liegen komplett frei. Für Schafzüchter Toni Pautsch aus Groß Petershagen in der Gemeinde Wackerow ein furchtbarer Anblick: „Ich habe meine Herde erst vor kurzem auf 48 Tiere erweitert. Jetzt wurden vier gerissen und eins noch verletzt“, erzählt der 30-Jährige geknickt, aber auch sauer.

Er ist überzeugt davon, dass hier ein Wolf in der Nacht sein Unheil trieb. Allzu häufig schon machten Erzählungen über Wolfsrisse in der Region die Runde. „Aber beweisen kann ich es nicht, ich habe ihn nicht gesehen“, sagt er, während er am Dienstag auf Tierarzt und Rissgutachter wartet.

49 Mal riss ein Wolf ein Tier in MV

Gerissene Weidetiere sind keine Seltenheit. „Im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben sich im Jahr 2020 bisher zwölf Rissvorfälle ereignet, bei denen aktuell ein Wolf als Verursacher festgestellt oder nicht ausgeschlossen werden konnte“, erklärt Claus Tantzen, Sprecher des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt MV. Bei diesen Rissvorfällen seien 56 Schafe getötet worden.

Insgesamt ereigneten sich in unserem Bundesland laut Tantzen bis zum 13. Juli 49 Rissvorfälle, bei denen ein Wolf als Verursacher festgestellt oder nicht ausgeschlossen werden konnte. Dabei seien 174 Nutztiere, davon 148 Schafe, getötet und 43 verletzt worden. Allerdings lägen noch nicht in allen Fällen die Ergebnisse der DNA-Proben vor, „sodass diese Zahlen nicht abschließend sind und nur den aktuellen Stand der Erkenntnisse abbilden“, betont der Ministeriumssprecher.

Zudem gilt als sicher, dass die tatsächliche Zahl gerissener Weidetiere viel größer ist. Hobbytierhalter, die für private Zwecke oft nur eine Handvoll Schafe halten, melden den Verlust oft nicht, wie Fälle im Greifswalder Umland zeigen.

Lämmer auch in Gützkow gerissen

Auch Maik Barabas in Müssow nahe Behrenhoff brachte den jüngsten Vorfall in seiner Herde nicht zur Anzeige. Dabei besitzt er als Biolandwirt mit 100 Mutterschafen, 150 Mutterkühen und 200 Schweinen einen großen Bestand an Tieren. Jeder Verlust macht sich in der Betriebskasse bemerkbar. So auch die zehn Lämmer, die Anfang Juli auf der Weide am Gützkower Hasenberg gerissen worden seien.

„Aber die waren nicht eingezäunt. Deshalb gibt’s dafür auch keine Entschädigung, eine Anzeige ist also zwecklos“, sagt der 50-Jährige frustriert. Seit 20 Jahren lasse er die Schafe dort ohne Zaun weiden. Bislang problemlos, da von beiden Seiten ein Graben existiere. Ein Zaun ergebe bei dem schwierigen Gelände keinen Sinn. „Da habe ich mehr Arbeit als Ertrag“, sagt Barabas.

Das tote Lamm im Ryckgraben. Quelle: Petra Hase

Im März allerdings, als sieben seiner hochtragenden Muttertiere bei Sanz gerissen wurden, habe er den Gutachter bestellt. Damals sei der Wolf, für den er nichts übrig habe, als Verursacher festgestellt worden. „Das Schreiben mit dem Ergebnis habe ich nicht bekommen. Dafür kam ein Anruf vom StALU mit der Nachricht, dass mein Antrag auf Entschädigung bewilligt wird“, erzählt er. Die genaue Summe wisse er noch nicht.

Die Berechnung erfolge nach Gewicht des getöteten Tieres. „2,45 Euro pro Kilo“, sagt er und berichtet, dass seine Tiere 60 beziehungsweise 40 Kilogramm auf die Waage brachten. Dazu gebe es Zuschläge – in seinem Fall für die Biotierhaltung, Reproduktion und Trächtigkeit der Schafe. Auch die Entsorgung der Tiere werde bezahlt, aber erst nach Vorlegen der Rechnung.

Herdenschutzhunde mit hohen Kosten verbunden

Viel Schreibkram, für den im Alltag eines Viehzüchters meist wenig Zeit bleibt. Die Versorgung der Tiere stehe an erster Stelle. Die Meinung von Politik und Tierschutz, dass Landwirte verstärkt präventiv agieren müssten, um Wolfsrisse zu verhindern, kann Barabas nur belächeln: „Das können nur die fordern, die keine Viecher haben.“ Zäune kosten Geld und viel Arbeit, die keiner bezahle.

Außerdem: Die Weide bei Sanz sei voll eingezäunt, trotzdem kam der Wolf. Auch die Forderung nach Herdenschutzhunden sei seiner Meinung nach nicht ausgereift: „Und was ist mit dem Futter? Wenn ich die ganzen Kosten zusammenrechne, kann ich die Schafzucht künftig sein lassen“, sagt er.

Ein Teil der Herde von Toni Pautsch bei Groß Petershagen – er hat sich für die Rassen Ile-de-France und Schwarzkopf entschieden. Quelle: Petra Hase

Die Tierzucht aufgegeben hat bereits Heiko Köpke aus Mesekenhagen, nachdem er Ende April ein Alpaka verlor. „Der Rissgutachter meinte, dass es mindestens zwei Wölfe gewesen sein müssten. Das Tier wurde komplett aufgefressen, übrig blieb nur das Gerippe“, erzählt der 56-Jährige.

Anlass für ihn, sein schönes Hobby an den Nagel zu hängen und alle übrigen 41 Alpakas zu verkaufen. „Leider unter Wert“, bedauert Köpke und macht keinen Hehl aus seiner Meinung: „Wölfe brauchen wir hier nicht. Wenn sie nicht bald bejagt werden und sich noch weiter ausbreiten, werden sie auch irgendwann Menschen angreifen.“

Kein Wolfsabschuss bei Krackow

Bürgerschafts- und Kreistagsmitglied Anja Hübner von der Partei Mensch Umwelt Tierschutz indes wird nicht müde, für den Schutz des Wolfes zu werben. Seit zehn Jahren arbeitet die Greifswalderin ehrenamtlich in der Wildtierhilfe und in der Tierrettung. Während der letzten Kreistagssitzung vor der Sommerpause argumentierte sie wie auch Ulrike Berger von den Grünen allerdings erfolglos gegen den Antrag der CDU, die sich für „die Entnahme eines oder mehrerer Wölfe im Bereich Krackow“ stark machte.

Juliane Jednoralski ist Junglandwirtin, hat gerade ihre Prüfung bestanden. Die 20-Jährige aus Behrenhoff liebt Tiere sehr und freut sich über ihre Arbeit im Viehzuchtbetrieb von Maik Barabas in Müssow, der etwa 100 Mutterschafe hat. Quelle: Petra Hase

Der Hintergrund: Die Storkower Agrar AG, ein Biobetrieb nahe der polnischen Grenze, verlor im vorigen Jahr zehn, in diesem Jahr fünf Kälber durch Risse. Mit einem Wolfsabschuss wollten die Christdemokraten das Problem lösen. Der Kreistag stimmte mehrheitlich dafür. Aber es kommt nicht zum Abschuss – zumindest nicht mit behördlicher Genehmigung.

Der Wolf in Deutschland Aus Naturschutzsicht ist es einer der größten Erfolge: Seit 2000 erobert sich der Wolf wieder Lebensraum in Deutschland. Laut Hochrechnungen des Deutschen Jagdverbands waren es im Frühsommer 2019 rund 1300 ausgewachsene Wölfe und Jungtiere. In MV sollen es acht Rudel und zwei Paare sein. Doch immer häufiger werden Nutztier-Risse gemeldet, nehmen Gutachter ihre Arbeit auf. Nach dem Bundestag hat im Februar 2020 auch der Bundesrat einer Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes zugestimmt, wonach das Jagen von Wölfen erlaubt ist, wenn sie im Verdacht stehen, Schafe oder andere Nutztiere gerissen zu haben. So erlaubt beispielsweise das Entstehen eines ernsten Schadens durch den Wolf bereits das Töten des Tieres. Vorher forderte das Gesetz einen erheblichen Schaden. In Vorpommern-Greifswald wurden laut Ministerium in diesem Jahr knapp 22000 Euro an die Bewilligungsbehörden ausgereicht, um Schäden von Landwirten aufgrund getöteter oder verletzter Haus- und Nutztiere zu minimieren.

Zwar gebe es „Augenzeugenberichte über Aktivitäten eines Wolfes auf den Flächen des Agrarbetriebes“, erklärt Kreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Nachfrage, „jedoch bislang keinen Nachweis für einen Wolfsriss bei einem lebenden Kalb.“ Der DNA-Test eines toten Kalbes habe Spuren von Hund und Fuchs nachgewiesen. Dennoch könne ein Wolf nicht ausgeschlossen werden, so Froitzheim.

Herdenschutzhunde sind teuer

„Ein Abschuss“, so Anja Hübner, „wäre die einfachste Lösung, aber nicht im Sinne des Tierschutzes. Außerdem ergibt er keinen Sinn, denn der nächste Wolf wird kommen und es werden wieder Tiere auf der Weide sterben.“ Deshalb plädiert die 31-Jährige für einen effektiven Schutz der Weidetiere. Es gebe Landwirte, wisse sie aus Gesprächen, die dem sehr offen gegenüber stünden. Natürlich seien Zäune und Herdenschutzhunde sehr teuer, räumt die Tiermedizinische Fachangestellte ein und appelliert daher an die Politik, den Landwirten bei der Ausstattung behilflich zu sein.

Toni Pautsch hier mit seinem Zuchtbock – er hat sich für die Rassen Ile-de-France und Schwarzkopf entschieden. Quelle: Petra Hase

Toni Pautsch aus Groß Petershagen ist angesichts seines Verlustes dennoch erst einmal ratlos: „Ich wollte mir mit der Herde eine neue Existenz aufbauen, kann den Deich auf einer Länge von 2,4 Kilometern beweiden und hatte für die Schafe auch einen Zaun gesetzt. Den immer wieder umzusetzen, ist viel Arbeit“, sagt der gelernte Tischler. Das Raubtier machte davor jedoch keinen Halt. In ihrer Angst brachen die Tiere aus, waren im halben Dorf verstreut. Der Rissgutachter hat DNA entnommen, das Ergebnis bleibt abzuwarten. Wie es nun weitergehen soll – für Pautsch ungewiss.

Von Petra Hase