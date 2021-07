Pommern

Unsere Vorfahren des 17. Jahrhunderts verstanden es zu leben. Die Zeiten waren keineswegs so dunkel, wie mancher heute glaubt. Das belegten Peter Tenhaef und Immanuel Musäus in ihrem Vortrag „Arkadien Pommern. Ein Stück bukolischen Strandguts in Plattdeutschland aus dem Jahr 1620“ aus Anlass des 400. Geburtstags der bedeutenden Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621 bis 1638). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Pommernherzöge ihr Land noch aus dem 1618 begonnenen Dreißigjährigen Krieg heraushalten können.

Tenhaef und Musäus schöpfen aus der Sammlung von Gelegenheitsdichtungen Vitae pomeranorum . Dazu gehören unter anderem Stücke zu Hochzeiten, Taufen und Trauerfeiern. Die Sammlung enthält über 8.000 Drucke. „Die höheren Kreise des Bürgertums feierten sich selbst, der Adel ließ sich feiern“, so Tenhaef.

Durch Greifswald führte ein prächtiger Brautzug

1620 heirateten Mitglieder zweier aus Schottland stammender Greifswalder Familien, Walter Lindsay und Barbara Eßkein. Zu ihren Ehren dichtete Peter Brunnemann, zeitweise Greifswalder Bürgermeister und Halbbruder von Sibylla Schwarz.

Laut der Musäusschen Übersetzung des lateinischen Textes wird die Braut als fromm, keusch, liebenswürdig und schön in der bukolischen Dichtung, der Schäferdichtung, besungen. Der Bräutigam trug einen Kranz, die Braut Ringe, eine lange Halskette, ein goldenes Kopftuch und einen Smaragd im Haar.

Brunnemann lässt drei Schäfer zu Wort kommen. Schäfer Corydon beschreibt Greifswald, in dem fast ein richtiger Palast der Gelehrsamkeit (der Ernst-Ludwig-Bau, der Vorgänger des heutigen Hauptgebäudes) stehe, als Ort mit viel Doktoren, Magistern und wissbegierigen jungen Männern. Durch Greifswald führte ein prächtiger Brautzug.

Zur Hochzeit wurden Heringe und Becher, „bis zum Rand gezapft mit süßem Bier“ gereicht. Es gab Festwein, gesottenes Fleisch vom Hasen und vom Kalb. Auf Wunsch des Bräutigams wurde die Hochzeitsode gesungen, Maultrommel und Sackpfeife (Dudelsack) begleiteten sie.

Von Eckhard Oberdörfer