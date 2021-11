Schandfleck soll Schmuckstück werden: CDU macht sich für Greifswalder Brunnen stark

Greifswald

Die Greifswalder Bürgerschaft hat beschlossen, den ehemaligen Brunnen im Alten Ostseeviertel Straße des Friedens, Ecke Kopenhagener Straße wieder in Betrieb zu nehmen. Auch in anderen Stadtteilen soll Geld investiert werden, damit längst stillgelegte Brunnen wieder sprudeln können und neue gebaut werden. Dafür hat sich Madeleine Tolani von der CDU-Fraktion der Bürgerschaft starkgemacht. Die Beschlussvorlage, der sich auch die Grünen-Fraktion anschloss, wurde während der Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig angenommen.

Verrottete Brunnensteine, schmutzige Bänke

Ein schöner Erfolg, wie Madeleine Tolani findet. Die Brunnen seien ihr ein Herzensanliegen, besonders der im Alten Ostseeviertel, an den sie sich noch gut aus ihrer Kindheit erinnert. „Früher war der Brunnen ein Schmuckstück. Heute ist es eine verwahrloste Ecke“, sagt Tolani. Die ehemaligen Brunnensteine sind total verrottet, die Bänke schmutzig und desolat. Dort, wo einst Wasser sprudelte, sind längst Sträucher gewachsen, die jedoch ebenfalls nicht gepflegt werden.

Bürgerschaft gibt Mittel für 2023/24 frei

Das Votum der Bürgerschaft hat nun dafür gesorgt, dass für den Haushalt 2023/34 Mittel zur Instandsetzung des ehemaligen Brunnens vorgesehen sind. Die Brunnenanlage, die dann entsteht, soll auch grün bepflanzt werden. Diesen Änderungsantrag hat die Grünen-Fraktion erfolgreich in die Beschlussvorlage eingebracht. „Jeder Stadtteil soll einen Brunnen bekommen. Das sind schöne Anlaufpunkte für Menschen, die dort verweilen und sich erholen können und im Sommer die Füße im Wasser kühlen“, sagt Tolani. Außerdem hebt sie hervor, dass sich Brunnen positiv auf das Klima auswirken. „Brunnen spielen eine wichtige Rolle für das Mikroklima. Deswegen wird die Schaffung von Brunnen auch in anderen Städten wie in Wien oder in Karlsruhe als wichtige Maßnahmen zur Verbesserung des Klimas forciert“, führt Tolani in ihrer Rede vor der Bürgerschaft aus. Das Wasser kühle die Umgebung, das verdunstende Wasser komme den Pflanzen zugute.

Teil der Beschlussvorlage ist ebenfalls, dass die Verwaltung eine Brunnenliste erstellen soll. Diese soll verdeutlichen, welche Anlagen es in der Stadt bereits gibt, welche noch in Betrieb sind, welche wieder in Betrieb genommen werden können und in welchen Ortsteilen gegebenenfalls neue gebaut werden könnten.

Von Katharina Degrassi