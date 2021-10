Greifswald

Neugierige Menschen bleiben vor der Glastür des Greifswalder Domcenters stehen, um einen Blick hineinzuwerfen. Draußen dunkel, drinnen im Einkaufszentrum helles Licht und ein freier Mittelgang, den Männer und Frauen auf Stühlen säumen. Sie sitzen zwischen Damenmode und Schuhen, manche Männer und Frauen zücken ihre Handykameras, um Erinnerungen festzuhalten.

Grund für die großen Augen sind Models, die viel nackte Haut zeigen – weil sie Dessous präsentieren: Das Modehaus Jesske eröffnete am Donnerstag die nach eigenen Angaben größte Unterwäscheabteilung Vorpommerns mit der aufreizenden Show, Livemusik und verlängerten Öffnungszeiten. Etwa 100 Gäste schauen sich die Models der Agentur Effenberg aus Erfurt an.

Modetrends in Greifswald

Spitzenunterwäsche in Rot. Ein schwarzes Negligé. Elegante Einteiler, Streifen, Blumen- und Leopardenmuster tragen die Frauen. Die Männer – schlichter in den Mustern, in langer und kurzer Unterhose, Langarmshirt oder Unterhemd. Dafür legen sie eine Tanzeinlage hin, die an Breakdance erinnert und die Gäste klatschen und jubeln lässt.

Vorher präsentierten zudem Amateurmodels von jung bis alt Modetrends für das kommende Jahr – voll bekleidet. „Grau und beige werden wichtig, aber der kommende Sommer bringt auch viel Farbe: Violett, rot und pink sind angesagt“, nennt Birgit Jesske Tendenzen. Naturmaterialien, Grüntöne, aber auch das klassische Karomuster bei den Herren seien im Kommen.

Kundin: „Schön und inspirierend“

Das alles soll Lust machen auf Shopping und scheint zu klappen, weil sich das erste Obergeschoss nach der Modenschau mit interessierten Kundinnen und Kunden füllt. Hier bietet das Modehaus Jesske auf 500 Quadratmetern die neue Unterwäsche an. Zwischen BHs, Unterhosen und Strümpfen stöbern die Freundinnen Anja Gehrke (56) aus Neuenkirchen und Peggy Köpnick (46) aus Greifswald, die sich spontan bei dem Event getroffen haben. Inspirierend und interessant sei es gewesen, sind sich die beiden einig und schön, dass so eine Schau stattfindet. „Es ist auch endlich wieder möglich, Freunde zu treffen und so etwas zu besuchen. Das braucht man einfach ab und zu“, betont Köpnick.

Nach viel Lob merken die beiden allerdings auch an, dass die Frauen auf dem Laufsteg nicht aussehen wie die meisten Zuschauerinnen auf den Stühlen. Da saßen verschiedene Körpertypen und Altersklassen, nicht alle jung und in Laufstegform. „Es ist aufgefallen, dass keine Models bei der Unterwäscheschau dabei waren, die auch etwas molliger, kurviger oder älter sind“, sagt Peggy Köpnick.

Maß nehmen

Mit unterschiedlichen Körpergrößen und Umfängen gehe Stress beim Shopping einher: Viele Frauen wüssten nicht, welche korrekte BH-Größe sie brauchen, weil nie ihre Maße genommen wurden, hatte eine Moderatorin an dem Abend gesagt. Dabei sei das wichtig, damit die Unterwäsche auch gut sitze, bestätigt Peggy Köpnick. „Man verändert sich ja im Laufe des Lebens und da ist eine gute Beratung wichtig.“ Anja Gehrke ergänzt: „Ich habe mir hier eine Marke gemerkt, die was für mich sein könnte und möchte mich in Zukunft beraten lassen.“

Das Personal haben Hermann und Birgit Jesske extra schulen lassen, sagt der Geschäftsmann. „Unterwäsche ist die Königsdisziplin, da muss alles passen“, sagt er und versichert, dass auch große Größen bis 95H im Angebot seien. Zu den Marken zählen u. a. Lascana, Mey und Triumph. Er freue sich, dass wieder Kunden in das Domcenter strömen und die Umsätze derzeit vergleichbar seien mit 2019, dem Jahr vor der Pandemie.

