Schausteller vom Greifswalder Weihnachtsmarkt: „2G Plus hat uns  das Genick gebrochen“

Ein letzter Schluck Glühwein, eine letzte Runde im Autoscooter, ein letztes Mal weihnachtliche Stimmung inmitten des Greifswalder Marktplatzes: Ab Mittwoch schließt der Weihnachtsmarkt endgültig in diesem Jahr – und damit fünf Tage früher als ursprünglich geplant.

Grund dafür ist die Überlastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern in Vorpommern-Greifswald. Am Montag war der Landkreis den siebten Tag in Folge in der höchsten Warnstufe der Corona-Ampel des Landes. Die verschärften Maßnahmen treten am 15. Dezember in Kraft. Das betrifft neben Einschränkungen im Kultur- und Freizeitbereich auch Volksfeste, wie eben die Weihnachtsmärkte.

„Wir schmeißen mehr Geld raus als wir einnehmen“

Für die Schausteller, wie Kai Blaubach, der einen Glühwein- und einen Grillstand betreibt, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis das passieren würde. „Dass wir nun früher Schluss machen müssen, ist für mich absolut richtig. Von mir aus hätten wir auch schon am Montag dichtmachen können. Wir schmeißen nämlich mehr Geld raus als wir einnehmen“, sagt der Schausteller.

Weihnachtsstimmung sei nur bedingt aufgekommen. Vorausschauend hat Blaubach, dessen mittlerweile verstorbener Vater über Jahrzehnte hinweg bereits als Schausteller auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt tätig war, die Ware von Tag zu Tag eingekauft. Die erste Zeit sei der Betrieb sehr gut gelaufen, berichtet Blaubach: „2G plus hat uns aber dann das Genick gebrochen.“ Ähnliches ist auch von anderen Schaustellern zu hören.

„Wir wollen einfach unseren Beruf zurück“

Einen Tag vor der Schließung gleicht der Markt um kurz nach Mittag einer Geisterstadt. Zwar dreht das Riesenrad seine Runden, doch nur vereinzelt sind Besucher zu sehen. An vielen Ständen herrscht gähnende Leere. Wie schon in den Tagen zuvor. Nur vor dem Crêpe-Stand von Ivonne Groß hat sich eine kleine Schlange gebildet. „Wahrscheinlich wissen die Jugendlichen schon, dass wir dichtmachen müssen und kommen deshalb jetzt noch mal her“, sagt die Schaustellerin, die seit über 20 Jahren mit ihrer Familie auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt mit ihren Buden vertreten ist.

Karsten Simmrow ist Inhaber der „Glühweinbaude“, einem Traditionsstand auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt. Quelle: Christopher Gottschalk

Neben Crêpe bringt ihre Familie auch Langos an die Besucher und betreibt seit einigen Jahren den Entenangel-Stand. Eigentlich komme sie jedes Jahr gern zum Greifswalder Weihnachtsmarkt. „Aber die Stimmung dieses Mal war überhaupt nicht weihnachtlich. Die Besucher tun mir fast mehr leid als wir“. Ihr Job sei mehr eine Berufung statt eines Berufs. „Eine Zwangspause wie im vergangenen Jahr hätte ich nicht gut gefunden. Wir wollen einfach unseren Beruf zurück.“

„Wir haben jetzt schon so lange durchgehalten“

Karsten Simmrow ist Inhaber der „Glühweinbaude“ und ärgere sich vor allem über das häufige Hin und Her aus der Politik. Am Montag habe es geheißen, dass er am Dienstag abbauen müsse. Einen Tag später wiederum hatte ihm noch niemand offiziell gesagt, wie lange er weiter öffnen darf. Obwohl es vor allem sie betrifft, wurden die Schausteller als Letztes darüber informiert, dass sie ab Mittwoch schließen müssen. „Wir haben jetzt schon so lange durchgehalten. Da hätten wir auch die letzten Tage noch zu Ende bringen können“, sagt der Schausteller.

In diesem Jahr sei sein Umsatz um die Hälfte zurückgegangen. Auf die drei bis vier studentischen Hilfskräfte habe er in diesem Jahr verzichtet und das Geschäft allein mit seiner Frau betrieben. Ihm täten jetzt vor allem die Kollegen leid, die Imbissstände betreiben und ihre Waren wohl wegschmeißen müssen. „Ich kann meine fünf Packungen Kakao ja noch austrinken und Glühwein einlagern. Aber wer verderbliche Waren hat, steht schlechter da.“

Jeannette von Busse: Absage wäre bessere Alternative gewesen

Deutliche Worte findet auch Jeannette von Busse (CDU), Stellvertreterin des Oberbürgermeisters und Baudezernentin der Stadt Greifswald. Die Einführung der 2G-Plus-Regelung sei eine Schließung des Weihnachtsmarktes durch die Hintertür gewesen, „ohne dass bis heute finanzielle Unterstützung für die Schausteller beschlossen bzw. angekündigt wurde. Rückblickend betrachtet wäre für die Händler eine Absage, wie bereits im vergangenen Jahr die ehrlichere Alternative gewesen. So haben sie erhebliche Summen in Warenbestand sowie Personal investiert und täglich um ihre Existenz zittern müssen.“

Am späten Nachmittag des letzten Eröffnungstages füllt sich der Weihnachtsmarkt dann doch noch etwas mehr. Doch das hilft den Schaustellern nur bedingt.

Von Christin Lachmann und Christopher Gottschalk