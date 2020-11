Greifswald

Bei dem Mann, der in der Nacht zu Sonnabend vor einem Greifswalder Hotel randalierte, handelt es sich offenbar um einen polizeibekannten 42-jährigen Mann aus Ägypten. Er konnte nur durch einen gezielten Schuss ins Bein gestoppt werden. Wie die Polizei bestätigte, handele es sich bei dem Randalierer um den gleichen Mann, der auch verdächtigt wird, Anfang November drei Gartenlauben angezündet zu haben.

Brandstiftung in der Sparte „Erholung“

Damals wurden zwei Parzellen in der Sparte „Erholung“ durch das Feuer komplett zerstört, eine wurde schwer beschädigt. In der Nähe des Tatorts wurden Schriftstücke mit Hakenkreuzzeichnungen gefunden, zunächst wurde ein politischer Hintergrund vermutet. Zeugenhinweise verdichteten jedoch den Verdacht der Brandstiftung gegen den 42 Jahre alten Ägypter, er konnte wenig später auf dem Kleingartengelände aufgegriffen werden.

Lesen Sie auch

Warum wurde der Mann nicht in eine psychiatrische Einrichtung überführt?

Die Polizeibeamten hatten bereits damals das Gefühl, der Mann sei verwirrt. Davon war ganz offensichtlich auch die Staatsanwaltschaft Stralsund überzeugt. Sie beantragte nach der vorläufigen Festnahme den Erlass eines Unterbringungsbefehls für den mutmaßlichen Brandstifter beantragt. Im Klartext: Der Verdächtige sollte in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen werden. Doch der zuständige Richter am Amtsgericht Greifswald ist diesem Antrag nicht gefolgt, der Tatverdächtige befindet sich somit wieder auf freiem Fuß.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Polizisten werden psychologisch betreut

Nun kam es also erneut zu einem Eklat. Die Scheiben des Hotels, gegen das der 42-Jährige mit einem Rohr geschlagen hatte, sind glücklicherweise intakt geblieben, auch im Hotel in der Wilhelm-Holtz-Straße sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es auf OZ-Anfrage. Die Polizisten, die an dem nächtlichen Einsatz beteiligt waren, sind unverletzt, werden allerdings psychologisch betreut, teilte die Polizei mit. Der 42-jährige Ägypter liegt schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Über eventuelle Motive ist nichts bekannt.

Von Anne Ziebarth