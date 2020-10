Schildbürgerstreich in Karlsburg: Kein Internet trotz Breitbandausbau

Karlsburg

Die Deutschlandflagge auf einem Hof am Dorfrand Steinfurths wirkt wie ein letztes Flehen: Hier, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, erhofften sich die Einwohner mithilfe des Bundes und Landes einst schnelles Internet. Mittlerweile herrscht aber pure Resignation: Durch den lang gestreckten 170-Seelen-Ort der Gemeinde Karlsburg wird zwar in Kürze tatsächlich eine Trasse fürs Glasfaserkabel führen.

Doch die Bewohner gehen leer aus. Hausanschlüsse? Fehlanzeige! Was im Frühjahr 2019 öffentlich wurde und noch wie eine unterhaltsame Provinzposse klang, wird jetzt laut Information der Kreisverwaltung traurige Realität: Nur die Friedhofskapelle mit der Kirchenruine und die frühere Traktorenwerkstatt erhalten in Steinfurth schnelles Internet.

Die Friedhofskapelle in Steinfurth wird einen Hausanschluss für schnelles Internet erhalten, sofern der Eigentümer den Antrag stellt, heißt es aus der Kreisverwaltung. Quelle: Petra Hase

Homeschooling und Homeoffice kaum möglich

„Ich finde das skandalös“, sagt Christian Schäfer, der vor sieben Jahren mit seiner Familie aus Hamburg in das beschauliche Dorf unweit der B 109 zog. „Die Politik will Ballungszentren entlasten und den ländlichen Raum stärken, aber die Infrastruktur ist miserabel“, wettert er. Als Vater von vier Kindern, darunter drei schulpflichtigen, bezeichnet er das Homeschooling in Corona-Zeiten als Katastrophe.

Auch Homeoffice sei für ihn und seine Frau kaum möglich: „Da bin ich besser dran, wenn ich nach Wolgast ins Büro fahre“, sagt der 42-Jährige, der für eine Versicherung arbeitet. Zwar habe er einen LTE-Vertrag geschlossen, der die Onlinedatenübertragung für zusätzliches Geld etwas schneller mache.

Das ändere aber nichts an der Situation: „Eines der letzten Fußballspiele, das wir gestreamt haben, dauerte bei uns 120 statt 90 Minuten“, sagt Schäfer mit Sarkasmus in der Stimme.

Bürgermeister Mathias Bartoszewski ist mittlerweile stinksauer. Lange Zeit hegte er die Hoffnung, dass die Masse der Haushalte nachträglich in die Breitbandförderung aufgenommen wird. Doch das war ein Irrtum. Quelle: Petra Hase

Landrat gab 2019 großes Versprechen

Auch Bürgermeister Mathias Bartoszewski, der in Steinfurth lebt und arbeitet, ist mit seinem Latein am Ende, zumal sich die Situation in den Ortsteilen Karlsburg, Zarnekow und Moeckow ähnlich darstellt. „Anfangs habe ich mich zurückgehalten, war zuversichtlich, dass sich an der Planung noch etwas ändert. Aber jetzt reicht’s“, macht er seinem Ärger Luft.

Dabei hat Landrat Michael Sack ( CDU) im April 2019 vor laufender Kamera eines großen Fernsehsenders vollmundig versichert, dass alle Bürger vom Breitbandausbau profitieren sollen – flächendeckend. „Dieses Versprechen gebe ich den Bürgern, dass wir als Landkreis alles dafür tun werden“, sagte er.

Für Bartoszewski der blanke Hohn: „Der Landkreis kommuniziert nicht mal mehr mit uns. Weder die Sachgebietsleiterin noch der Landrat haben auf meine Post geantwortet“, sagt er fassungslos.

Landwirt Ricardo Voß ist frustriert, seine Geschäftspost, Förderanträge und anderes mehr muss er digital erledigen, verfügt aber nicht über die nötige Geschwindigkeit zur Datenübertragung. Quelle: Petra Hase

Schnelles Internet für Bahnhofsruine

Landwirt Ricardo Voß fehlen mittlerweile ebenso die Worte. Anfang 2019 kommunizierte er noch mit dem Digitalisierungsministerium in Schwerin. Vorsichtig optimistisch, dass sich schon noch etwas drehen werde, sein Betrieb nachträglich auf die Ausbauliste komme. Vergebens.

Heute sitzt er an seinem Schreibtisch der Agrar GmbH Karlsburg und blickt verdrossen auf Berge von Papier: „Wir werden gedrängt, alles digital zu erledigen: Rechnungen, Anträge, was auch immer. Wenn ich am Vormittag dazu komme, am Rechner ein paar Schreiben abzuschicken, dann habe ich vielleicht noch Glück. Doch ab Mittag geht oft gar nichts mehr. Trotz LTE-Vertrag. Die Leitungen sind völlig überlastet“, sagt er.

Auf dem Hof, am Traktor stehend, wandert sein Blick zum benachbarten Bahnhof. Eine Ruine, die im Gegensatz zu seinem Betrieb Glasfaseranschluss erhalten wird. Voß versteht die Welt nicht mehr.

Die Bahnhofsruine von Karlsburg erhält einen Hausanschluss für schnelles Internet. Quelle: Petra Hase

Hintergrund dieser absurden Geschichte ist das 2015 erfolgte Markterkundungsverfahren. Haben Telekommunikationsunternehmen damals angekündigt, innerhalb von drei Jahren Orte auf eigene Kosten auszubauen, fielen diese Haushalte aus der Förderung heraus.

Laut Digitalisierungsministerium MV haben die Telekom und die Antennentechnik Lubmin zu jener Zeit angekündigt, den Ausbau in dem Projektgebiet VG 22_14 eigenwirtschaftlich zu realisieren. Die Frist endete am 31. Juli 2018. Passiert ist nichts. Sanktionen für die Teleunternehmen gab es nicht.

Nur 19 Adressen im großen Klinikort

Zwar hat das Breitbandkompetenzzentrum MV laut Landkreis noch einmal alle Ergebnisse des damaligen Markterkundungsverfahrens gesichtet und sogenannte weiße Flecken nachträglich in das Förderprogramm von Bund und Land aufgenommen; sie investieren gemeinsam über 354 Millionen Euro allein in Vorpommern-Greifswald.

Nur für die Gemeinde Karlsburg änderte sich, entgegen einer Aussage vom Juni 2020, nichts. Flächendeckend werden Trassen verlegt. Aber die Querverbindungen zu den Grundstücken bleiben stark lückenhaft. Laut Kreissprecher Achim Froitzheim werden im großen Klinikort Karlsburg, wie 2019 angekündigt, nur 19 Adressen (!) einen Hausanschluss erhalten. Hunderte Haushalte bleiben unterversorgt. In Zarnekow hat neben der Bahnhofsruine ein Haushalt Glück, Moeckow geht ganz leer aus.

Durch Steinfurth wird in Kürze die Glasfasertrasse gebaut, doch die Haushalte entlang der Straße gehen allesamt leer aus. Quelle: Petra Hase

„Müssen wir erst alle unter die Erde?“

„Das geht gar nicht“, empört sich Irina Seemann und fragt: „Wird denn niemand dafür zur Rechenschaft gezogen?“ Die Vermögensberaterin lebt und arbeitet in Moeckow, ist mit ihrem Team täglich auf die digitale Datenautobahn angewiesen. Aber sie funktioniere nur langsam oder gar nicht. Dabei gebe es in Moeckow nicht nur eine Firma.

„Auch viele junge Familien sind ins Dorf gezogen. Müssen wir erst alle unter die Erde, damit wir eine schnelle Leitung bekommen“, sagt sie und spielt damit auf den Anschluss der Friedhofskapelle in Steinfurth an.

Tansania ist besser dran

Hardy Hofmann, Inhaber der 35 Mitarbeiter zählenden Dienstleistungsfirma Service Team 98 in Karlsburg, will trotzdem nicht aufgeben. Gemeinsam mit anderen Unternehmern will er künftig nur den halben Gewerbesteuersatz zahlen, um bei der großen Politik ein Umdenken zu erzielen. Mit 400 Prozent habe die Gemeinde derzeit einen relativ hohen Hebesatz. „Aber die Infrastruktur ist bei uns im Vergleich zu anderen Orten nicht gegeben. Das ist ungerecht“, kritisiert Hofmann.

Daher wolle man ein Zeichen setzen. Ob die Strategie aufgehe, fragt sich nicht zuletzt Ortsvorsteher Christoph Hasenbank. Der Rettungssanitäter kann nicht verstehen, dass im Ort ein Ein-Gigabyte-Kabel für das Klinikum liege, die Einwohner aber in den Mond schauen. „Die Dritte Welt ist zehnmal besser aufgestellt“, ärgert er sich.

Als sein Kumpel Wolfgang Pagels vier Wochen in Tansania unterwegs war, „klappte die Videotelefonie mitten in der Wüste ohne Probleme.“ Nur das Technologieland Deutschland hinke Jahrzehnte hinterher.

Von Petra Hase