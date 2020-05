Greifswald

Was haben eine Schildkröte, Heringe und ein wortkarger Fischer miteinander zu tun? Die Antwort findet man ganz aktuell bei Youtube oder Instagram unter #greifswaldvermissteuch. Mit dieser gleichnamigen Social-Media-Kampagne wollen sich die Greifswalder Touristiker nach dem Corona-Lockdown wieder bei ihren potenziellen Gästen zurückmelden.

„Wir sind inzwischen aus dem Stornierungsmodus in den Buchungsmodus zurückgekehrt“, sagte Maik Wittenbecher, Chef der Greifswald Marketing GmbH. Nach wochenlangen Einschränkungen dürfen ab 25. Mai wieder Gäste aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Nun soll mit den kleinen witzigen Videoclips auf Facebook und Co. das Tourismusgeschäft wieder ins Rollen gebracht werden.

Schildkröte „Aragon“ und Uhu „Uli“ werden Filmstars

Die Idee für die Kampagne entstand auf einem Kreativ-Workshop vor zweieinhalb Wochen, als sich die ersten Lockerungen andeuteten, so der Marketingchef. In Zusammenarbeit mit dem Journalisten Robert Schubert und dem Kameramann Bela Kreuchauf entstanden zunächst drei Videoclips, die die Stadt von ihrer besten Seite zeigen und Lust auf Wiederkommen machen sollen. Stars sind neben typisch norddeutschen Protagonisten auch vier Tiere aus dem Tierpark – Schildkröte „Aragon“, zwei Alpakas und Uhu „Uli“, ganz nach dem Motto: Wir freuen uns schon tierisch auf euch.

Dass Bewohner des Tierparks im Mittelpunkt eines humorigen Werbefilmes stehen, war eine Premiere. „Wir haben uns für Tiere entschieden, die weitgehend stressresistent sind“, so Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. Damit die Schildkröte nicht unter der Kälte leidet (gedreht wurde bei Sonnenaufgang), seien die Dreharbeiten sehr kurz gehalten worden. Bis zu ihrem großen Auftritt wurde „Aragon“ im beheizten Auto gewärmt. Auch die Alpakas und Uhu „Uli“ hätten die Dreharbeiten gelassen hingenommen. „Uli ist schon eine kleine Diva. Der hat es dem Kameramann nicht einfach gemacht, weil er nicht in die Kamera schauen wollte“, sagt Tetzlaff.

Hamburger Slang oder echtes Pommern-Platt – Netz diskutiert

Über das erste Video wird bereits heftig diskutiert. Der Plattdeutsch-Slang des Fischers, der im Sonnenaufgang über Boddenwasser und Heringe philosophiert, wird kritisiert: „Kein Mensch spricht hier so. Es sei denn, er ist aus Hamburg zugewandert“, schreibt ein User. Ein anderer kontert: „Norddeutsch ist Norddeutsch. Hamburg oder Pommern scheissegal. Cooles Video.“

Mit den Bildern von den schönsten Plätzen in Greifswald, ihren Einwohnern und Tieren will die Marketinggesellschaft dem Greifswalder Gastgewerbe helfen, sich bei den Gästen in Erinnerung zu bringen, so Wittenbecher. Hoteliers, Gastronomen und alle, die sich mit Greifswald verbunden fühlen, sind nun aufgerufen, sich an der Kampagne zu beteiligen und auf Instagram den Hashtag zu nutzen. Zudem können mit #greifswaldvermissteuch auch eigene schöne Bilder von Greifswald gepostet werden. „Die Kampagne wird nur dann groß und erfolgreich, wenn sich möglichst viele daran beteiligen.“

Von Martina Rathke