Greifswald

Als am Montag in ganz MV die Schule wieder begiann, waren die Seiten der Klassenbücher noch komplett nackig. Neues Schuljahr – neuer Versuch der Kinder, so viele gute Noten wie möglich zu erhalten. Unlängst bekam ich die Möglichkeit, in einem Klassenbuch des Schuljahrs 1953/54 der damaligen Zentralschule Bandelin zu blättern. Wie spannend! Die Kinder hatten überwiegend nur 16 bis 17 Unterrichtsstunden pro Woche, im Herbst waren es auch mal 20. Heute müssen Drittklässler 26 Wochenstunden absolvieren.

Früher war oft nach drei Stunden um 10.30 Uhr Schluss, heute sitzen die Grundschüler nicht selten sechs Stunden am Stück im Klassenraum. Und auch die Notenvergabe hat sich in diesen fast sieben Jahrzehnten stark verändert: In Mathematik beispielsweise erhielt jedes Kind von der Lehrerin durchschnittlich 30 Noten für mündliche Leistungen sowie 15 für schriftliche Arbeiten. Wer da einmal eine Kontrolle verhauen hat, bekam mehrfach die Chance, die schlechte Leistung wieder auszubügeln. Rund 50 Noten gab es in Deutsch: fürs Vorlesen und Erzählen, für Gedichte und Diktate. Ich glaube, da kann heute keine Schule mithalten.

Von Petra Hase